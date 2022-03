Will Smith recusou-se a deixar Óscares após chapada em Chris Rock

Will Smith

O ator Will Smith recusou-se a deixar a cerimónia dos Óscares depois de dar uma chapada em Chris Rock, revelou esta quarta-feira a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

"Enquanto gostaríamos de esclarecer que o Sr. Smith foi convidado a deixar a cerimónia e recusou, também reconhecemos que poderíamos ter lidado com a situação de forma diferente", refere um comunicado.

A Academia, o órgão que distribui os Óscares, disse que iniciou um processo disciplinar contra Smith, que recebeu o prémio de melhor ator poucos minutos após a chapada em Chris Rock, em plena transmissão televisiva.

"O Conselho de Governadores iniciou hoje um processo disciplinar contra Will Smith por violações dos Padrões de Conduta da Academia, incluindo contacto físico inadequado, comportamento abusivo ou ameaçador e comprometimento da integridade da Academia. Smith está a receber um aviso de votação com pelo menos 15 dias de antecedência sobre as suas violações e sanções, e a oportunidade de ser ouvido antecipadamente através de uma resposta por escrito", indica o comunicado.

"Na próxima reunião do conselho, a 18 de abril, a Academia poderá tomar qualquer ação disciplinar, que pode incluir suspensão, expulsão ou outras sanções permitidas pelos Estatutos e Padrões de Conduta", conclui a Academia.

O incidente aconteceu quando o humorista Chris Rock, que ia apresentar o Óscar de Melhor Documentário, iniciou a sua intervenção com um número de comédia, durante o qual comparou a mulher de Will Smith, a atriz Jada Pinkett-Smith - que não tem cabelo, por sofrer de uma doença autoimune -, à tenente O'Neil, "GI Jane", do filme de Ridley Scott.

Will Smith levantou-se, subiu a palco deu uma bofetada em Chris Rock e regressou ao lugar, de onde continuou a gritar: "Mantém o nome da minha mulher fora da sua 'fucking mouth'".

Em palco, Chris Rock ainda tentou minimizar a situação, mas não disfarçou o incómodo, dizendo que tinha sido um momento para "a história da televisão".

Pouco depois, Will Smith regressou a palco para receber o Óscar de Melhor Ator, e durante o discurso, em lágrimas, pediu desculpa à Academia e aos nomeados, e tentou tentando justificar o seu comportamento, sem falar diretamente da agressão ao humorista.