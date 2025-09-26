Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Votação vai decidir se Israel participa ou não no Festival da Eurovisão

Portugal, nomeadamente a RTP, ainda não manifestou qualquer inclinação relativamente à participação de Israel.
Os países que integram a União Europeia de Radiodifusão (EBU - European Broadcastin Union, em inglês), entre eles Portugal, vão votar em novembro quais participam no festival da Eurovisão no próximo ano, o que poderá ditar a expulsão de Israel.

Admitindo existir “uma diversidade de opiniões sem precedentes”, o organismo considerou que a decisão deveria ter “uma base democrática mais ampla”, pelo que agendou para novembro uma votação. Em causa está a divisão relativamente à participação de Israel no festival da Eurovisão, tendo vários países avisado já que iriam boicotar o evento se se confirmasse a participação do concorrente israelita. Entre eles estão Espanha, Irlanda, Países Baixos e Eslovénia.

“Podemos confirmar que foi enviada uma carta pelo conselho executivo da União Europeia de Radiodifusão aos diretores-gerais de todos os nossos membros, informando-os de que a votação sobre a participação no Festival Eurovisão da Canção 2026 terá lugar numa reunião extraordinária da assembleia geral da UER, a realizar online no início de novembro", diz um comunicado citado pelo The Guardian.

Portugal, nomeadamente a RTP, ainda não manifestou qualquer inclinação relativamente à participação de Israel, mas negou à Renascença a informação avançada pela espanhola RTVE de que se iria juntar aos países que iriam boicotar o evento.

O concurso realiza-se anualmente na Europa desde 1956 e ao longo da sua história já houve países excluídos, caso da Bielorrússia, em 2021, após a reeleição do presidente Aleksandr Lukashenko, e da Rússia, em 2022, após a invasão da Ucrânia. Na sequência da expulsão, a Rússia relançou este ano, o Intervision, festival criado durante a Guerra Fria, com a participação de 23 países.

Israel foi o primeiro país não europeu a poder participar no concurso de música, em 1973, e ganhou quatro vezes, incluindo em 1998, com a cantora transgénero Dana International, e em 2018, em Portugal, com Toy de Netta. Na edição deste ano, que aconteceu em maio em Basileia, Suíça, Israel ficou em segundo lugar com a cantora Yuval Raphael, uma das sobreviventes do ataque do grupo extremista islamita Hamas em solo israelita, em 07 outubro de 2023. A presença de Israel no concurso foi contestada por artistas que já participaram no concurso e por alguns países, nomeadamente Espanha e Finlândia.

O Festival Eurovisão da Canção 2026 terá lugar em maio, em Viena, após a vitória de JJ com a música Wasted Love, na Suíça, este ano.

Israel
Eurovisão
Festival Eurovisão da Canção

