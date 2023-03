Vila Franca de Xira: Onde o coração voltou a bater mais forte

Palha Blanco, 26 de Março. Tarde de memórias e recordações. De amizades para a vida. De superação e entreajuda. Em comum, uma única jaqueta; uma história com 90 anos; um grupo e uma terra que caminham juntos: Forcados Amadores de Vila Franca de Xira!

Grande moldura humana, para uma tarde especial para todos, em particular, para os Amadores de Vila Franca de Xira, com a presença massiva de antigos e atuais elementos. Os momentos altos foram protagonizados, precisamente, pelos forcados. As quatro primeiras pegas estiveram a cargo de quatro cabos; o atual, Vasco Pereira abriu a função, fechando-se à primeira tentativa; seguindo-se Vasco Dotti, à segunda; Jorge Faria e Ricardo Castelo, ambos à primeira. Pegaram também o carismático Carlos Teles "Caló" (à 2.ª); e outros dois forcados que marcaram a trajetória do grupo, Ricardo Patusco (à 1.ª) e Mário Rui (à 1.ª). A dar ajudas ou a rabejar outras tantas caras conhecidas.

A cavalo, o cartel reuniu seis "Figuras" e um sétimo nome, em representação do seu pai. A verdade é que a história do Toureio a Cavalo, nos últimos 50 anos, passa, obrigatoriamente, por todos eles. Foi bonito vê-los juntos na mesma tarde. Foi bonito ver como o público os acarinhou. Foi bonito vê-los solidários com a obra Casa-Museu dos Forcados Amadores de Vila Franca de Xira. Resumidamente, com os anos que leva, João Moura revelou uma invulgar capacidade toureira; Paulo Caetano fez jus da sua classe; António Ribeiro Telles, infelizmente, renegou o seu conceito; Rui Salvador assinou uma atuação com ligação e ritmo e dois bons curtos com o "Hornazo"; Luís Rouxinol esteve voluntarioso; com o novilho mais exigente, João Salgueiro tentou, a espaços, impactar, com destaque para um bom ferro com o "Alba"; e por último Marcos Tenório (como representante de Joaquim Bastinhas) rubricou uma atuação vibrante.

Para o saldo positivo da tarde contribuíram os novilhos de Paulo Caetano. Um curro homogéneo de apresentação, com mobilidade, fáceis (do meu ponto de vista, o 6.º foi o mais exigente), sem querenças, para com eles se desfrutar.

No último Domingo, na Palha Blanco, a tarde foi recheada de emoções; onde, para alguns, o coração voltou a bater (novamente) mais forte...

Síntese da Corrida

Praça de Toiros Palha Blanco (Vila Franca de Xira)

Festival Taurino comemorativo dos 90 anos dos Forcados Amadores de Vila Franca de Xira.

Ganadaria

7 de Paulo Caetano. Bem apresentados. Fáceis e colaboradores. Mais exigente o 6.º.

Cavaleiros

João Moura (volta), Paulo Caetano (volta), António Ribeiro Telles (volta), Rui Salvador (volta), Luís Rouxinol (volta), João Salgueiro (volta) e Marcos Tenório (volta).

Forcados

Amadores de Vila Franca de Xira: Vasco Pereira (volta), Vasco Dotti (volta), Jorge Faria (volta), Ricardo Castelo (volta), Carlos Teles "Caló" (volta), Ricardo Patusco (volta) e Mário Rui (volta).