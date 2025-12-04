Viagem imersiva aos mistérios do Antigo Egito vai poder ser feita a partir do Terreiro do Paço

Lisboa vai ser palco, a partir desta sexta-feira, 5 de dezembro, de uma viagem no tempo de 4500 anos até ao Antigo Egito, incluindo à Pirâmide de Gizé, através da expedição imersiva virtual denominada "Horizonte de Quéops: Viagem ao Antigo Egito".A inauguração terá lugar na sala subterrânea da Estação do Metro do Terreiro do Paço, depois de mais de dois milhões de pessoas em todo o mundo terem feito esta experiência.Com recurso à tecnologia de Realidade Virtual (RV) de última geração, os participantes poderão explorar templos, tumbas e rituais do Antigo Egito, incluindo locais que ainda são interditos de visitar."Os visitantes percorrem o Planalto de Gizé ao nascer do sol, as mastabas e a imponência da Esfinge, atravessam o Nilo em embarcações da época, desvendam o interior da Grande Pirâmide, percorrem os corredores interditos e os segredos da Câmara da Rainha, conhecem a deusa Bastet e até assistem a uma cerimónia de embalsamamento", indica um comunicado enviado às redações.. Esta experiência imersiva "combina rigor histórico com elementos de fantasia que despertam a imaginação, recriando com detalhe científico e artístico a arquitetura e a vida do antigo Egito", e foi desenvolvida em colaboração com o Giza Project e o egiptólogo Peter Der Manuelian da Universidade de Harvard.A experiência, apresentada pela Fever em Portugal e criada pela Excurio, tem a duração aproximada de 45 minutos e acolhe grupos de até 20 pessoas por sessão, estando disponível para participantes com mais de 10 anos."Mais do que uma visita guiada, Horizonte de Quéops é um mergulho na grandiosidade do Antigo Egito e uma oportunidade para aprender, explorar e viver de forma imersiva um dos maiores mistérios da humanidade", explica a organização.Os bilhetes estão à venda no site oficial e na plataforma da Fever.