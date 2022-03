De Benjamin Moser conhecia-se em edição portuguesa a anterior biografia sobre Clarice Lispector. Agora, ao longo de 687 páginas, pode-se mergulhar no ícone Sontag e descobrir todos os pés de barro e momentos eloquentes de um monumento ao pensamento que dezassete anos após a sua morte é revelado na impressionante - e psicológica - biografia sobre a escritora, cineasta, crítica e ensaísta, que provocou e esclareceu o mundo durante décadas através de posições frontais que eram a sua imagem de marca, além da mecha branca que se destacava num cabelo escuro e que o biógrafo, finalmente, desvenda a origem.

Não pode dizer-se que se está perante uma biografia - ou uma anti-biografia - que desconstrua Sontag, no entanto não se a olhará como antes. Se o mundo mudou bastante desde que publicou em 1964 o seu passaporte para a polémica, Notes on Camp, o retrato que este volume imprime numa espécie de cronologia simulada mostra a formação e desinibe uma sexualidade como motor irreversível da sua vida total, mostra as mentiras dos seus diários. Com a leitura desta biografia ninguém poderá afirmar, como muitos dos da sua roda nova-iorquina, que há muitas coisas sobre Sontag que desconhecia. A única hesitação do biógrafo tem a ver com a hesitação em tratá-la como Susan ou Sontag, de resto está tudo neste livro.