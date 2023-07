Vanguard Properties vai apoiar novo Centro de Arte Moderna

A promotora imobiliária Vanguard Properties celebrou um protocolo de Mecenato com a Fundação Calouste Gulbenkian tendo em vista o apoio ao novo CAM - Centro de Arte Moderna, informou em comunicado.

José Cardoso Botelho, CEO da Vanguard Properties, explica a aposta da imobiliária na produção artística nacional "associando os seus projetos imobiliários a peças de arte exclusivas pensadas e produzidas por artistas portugueses. A celebração deste Protocolo de Mecenato marca o reforço do nosso compromisso com a arte portuguesa, ao apoiarmos uma entidade tão importante como a Fundação Calouste Gulbenkian, que tem desempenhado ao longo do tempo um papel vital nos domínios artístico, cultural e científico no país. É uma honra, para nós, criarmos um impacto positivo na sociedade portuguesa com a Fundação Calouste Gulbenkian".

Por sua vez, António Feijó, presidente da Fundação Calouste Gulbenkian, frisa que "a parceria com a Vanguard Properties é um passo significativo para a Fundação Calouste Gulbenkian. Ao unirmos esforços, poderemos ampliar o alcance das iniciativas culturais e artísticas, promovendo o acesso a novos públicos e garantindo o seu impacto duradouro. Acreditamos que a cultura desempenha um papel fundamental no desenvolvimento humano e social, e esta parceria fortalecerá ainda mais esse compromisso."

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever



Este protocolo de mecenato é vigente até 2025.