Historiadora é também autora dos romances 'Um Príncipe Quase Perfeito', 'Crónica de Amor e de Mar' e 'Constança Telles da Gama - Fio de Prumo'.
Historiadora é também autora dos romances 'Um Príncipe Quase Perfeito', 'Crónica de Amor e de Mar' e 'Constança Telles da Gama - Fio de Prumo'. Foto: Paulo Spranger
Cultura

Um romance biográfico para "dar alma e corpo” à ‘Ferreirinha’

Antónia Adelaide Ferreira foi uma figura marcante da região do Douro no século XIX. Maria João da Câmara dá vida a esta mulher singular preenchendo as lacunas da História.
Carla Alves Ribeiro
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Literatura
Maria João da Câmara
edição diária
Casa Ferreirinha
Romance biográfico
Antónia Adelaide Ferreira