Um romance biográfico para "dar alma e corpo” à ‘Ferreirinha’

O alerta surge logo na abertura de A Ferreirinha: “O espaço concedido à criatividade - necessária num romance biográfico - não põe em causa nenhum facto histórico comprovado, nem os eventos fundamentais que rodearam a vida de Antónia Adelaide Ferreira”. A autora do livro, a historiadora Maria João da Câmara, trabalha com factos, mas quando estes faltam, nada lhe dá maior prazer do que usar a imaginação para preencher as lacunas da História.Ela também já escreveu biografias - Maria José Nogueira Pinto - Uma Vida Invulgar e Vera Lagoa - Um Diabo de Saias, mas sobre Antónia Adelaide Ferreira já Gaspar Martins Pereira e Maria Luísa Olazabal tinham escrito uma (Dona Antónia, Casa das Letras, 2011). “Se eu fizesse outra biografia, não seria uma grande novidade. Queria dar alma e corpo à Dona Antónia, e a única maneira que encontro de o fazer é escrever um romance. Até porque acho que tem um público mais alargado, as pessoas mais depressa compram um romance do que uma biografia”, diz Maria João da Câmara ao DN.Antónia Adelaide Ferreira (1811-1896), conhecida como a “Ferreirinha”, foi uma empresária portuguesa que teve um papel determinante no desenvolvimento da viticultura e do comércio do vinho do Porto no século XIX. Tomou as rédeas do negócio familiar em 1844 após a morte do marido e primo direito, António Bernardo Ferreira, expandindo-o. Além do espírito empreendedor, ficou conhecida pelo seu humanismo. A Sogrape criou, em 1988, em sua homenagem, os Prémios Dona Antónia que distinguem mulheres que se destacam na sociedade. “As viúvas tomavam muitas vezes conta dos negócios, não era uma coisa inédita, mas a dimensão que a Casa dela tomou é que a tornou tão fora do vulgar. Outra coisa é a sua consciência social muito forte. Uma consciência social que nunca abandonava, ela não era indiferente à pobreza”. Maria João da Câmara esteve nos arquivos históricos a consultar documentos como cartas ou o chamado “livro de razão”. “É o caderno em que um dos administradores aponta tudo o que acontece no dia. E se tivermos alguma atenção, não são só as contas, quantas pipas entraram ou saíram, não é o preço do vinho, é a doida que chega e bate à porta e quer as esmolas que costumava receber. São pequenos factos e acontecimentos que são registados nesses livros que me dão também material.”No processo de escrita de Maria João da Câmara, uma frase de um documento é muitas vezes o ponto de partida para a efabulação. “A partir da documentação, retiro frases que não estão nos outros livros - embora eu aproveite algumas que vêm na biografia, porque são de cartas, de documentos -, e com toda essa informação construo um enredo factual. Quando não consigo perceber porque é que determinada coisa aconteceu, aí entra a criatividade, entra a parte literária, e esse aspeto do trabalho de escrever um romance dá-me muito gosto, muito gosto mesmo”. .A vida desta mulher singular é enquadrada na sociedade do Portugal oitocentista, dominada por homens. No romance vem uma carta escrita por Antónia Adelaide Ferreira, datada de 20 de setembro de 1854, que foi publicada na imprensa da época e em que ela denuncia a tentativa de rapto da filha de 12 anos, Maria da Assunção, pelo filho do Duque de Saldanha. Essa carta é real, embora com linguagem adaptada aos tempos atuais, mas o romance também tem cartas inventadas. “Estamos a falar do equivalente ao primeiro-ministro, o homem mais poderoso de Portugal na época. E ela estava a fugir deste homem poderoso que queria que o filho dele casasse com a filha dela por causa da sua fortuna. E ela não permitiu”. Dona Antónia fugiria para a Galiza, refugiando-se depois em Londres. Quando foge para Inglaterra tem o apoio de um dos administradores da sua Casa, Francisco José da Silva Torres, com quem se viria a casar naquela cidade, em 1856, regressando depois a Portugal. “Ele acompanha-a porque ela está desesperada, é uma mulher sozinha, com uma filha de 12 anos e sem qualquer apoio. A reconstituição do modo como chegou ao casamento com ele é uma liberdade literária, uma vez que existem versões contraditórias sobre essa relação. Há quem defenda que ele se aproveitou da sua enorme fortuna, e outros sustentam que havia um sentimento genuíno entre os dois e que gostavam verdadeiramente um do outro.”Recorrendo a fotografias, a visitas aos locais e à literatura da época, Maria João da Câmara reconstitui o Douro do século XIX, uma região que considera ainda hoje muito singular no contexto nacional. “É uma região muito específica, diferente do resto do país, com características muito próprias.” .A FerrerinhaMaria João da CâmaraOficina do Livro560 páginas