Historiadora é também autora dos romances 'Um Príncipe Quase Perfeito', 'Crónica de Amor e de Mar' e 'Constança Telles da Gama - Fio de Prumo'. Foto: Paulo Spranger

Cultura Um romance biográfico para "dar alma e corpo” à ‘Ferreirinha’ Antónia Adelaide Ferreira foi uma figura marcante da região do Douro no século XIX. Maria João da Câmara dá vida a esta mulher singular preenchendo as lacunas da História.