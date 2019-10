Martha nunca tinha visto uma laranja. A primeira vez que lhe deram uma laranja para comer, ela pegou nela e deu-lhe uma trinca, com casca e tudo. "Os meus pais começaram a rir-se e a minha mãe apressou-se a tirá-la da minha boca. Ao princípio fiquei aflita, quase comecei a chorar", conta a menina de 10 anos. Martha é austríaca mas quando a conhecemos, nas primeiras páginas do livro O País das Laranjas, ela acabou de chegar à Covilhã. Estamos em outubro de 1949, a Áustria está a recuperar da Segunda Guerra Mundial e os pais mandaram-na passar uma temporada em casa de uma família portuguesa.

A história de Martha é ficção, mas inspirada na realidade: entre 1947 e 1952, 5500 crianças austríacas participaram num programa da Cáritas que lhes permitiu passar vários meses em Portugal, integradas em famílias que, até aí, não conheciam. Entravam no comboio em Viena com destino a Génova e, daí, apanhavam o barco para Lisboa. Traziam uma mala e um cartão, pendurado ao pescoço, com o nome e um número. Não conheciam ninguém nem sabiam a língua, mas rapidamente fizeram amigos, esquecendo, pelo menos por algum tempo, todo o trauma da guerra e da destruição.