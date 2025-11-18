"Um grande momento". Mundo ganha duas novas obras de Bach, quase 300 anos após a sua morte

"Um grande momento para o mundo da música". Os melómanos (e não só) têm motivo para festejar uma grande descoberta anunciada na Alemanha: a autenticação de duas obras para órgão descobertas compostas por um dos nomes maiores da música clássica, Johann Sebastian Bach, quando era ainda um adolescente promissor.A revelação, considerada uma "sensação global" pelo Ministro da Cultura alemão Wolfram Weimer, traz a público duas peças a solo para órgão - a Chaconne em Ré menor BWV 1178 e a Chaconne em Sol menor BWV 1179.Os dois manuscritos agora autenticados, escritos enquanto o jovem Bach trabalhava como professor de órgão em Arnstadt (no estado alemão da Turíngia), chamaram a atenção do investigador Peter Wollny, do Arquivo Bach de Leipzig, em 1992, numa visita à Biblioteca Real da Bélgica.Apesar de fascinado pelas características musicais, que eram inconfundivelmente de Bach daquela época, a identidade do autor dos manuscritos permanecia um mistério, impedindo a sua autenticação definitiva.O grande "ponto de viragem" deu-se com a descoberta da letra de um antigo aluno de Bach em Arnstadt, Salomon Guenther John. Após a recuperação de amostras de textos escritos por John na mesma época dos manuscritos (cerca de 1705), a prova foi conclusiva."Procurei durante muito tempo a peça que faltava para identificar as composições; agora o quadro está completo," afirmou Peter Wollny, radiante com a descoberta. "Podemos agora dizer com certeza que as cópias foram feitas por volta de 1705 pelo aluno de Bach, Salomon Guenther John."Regresso a CasaPara celebrar este momento histórico, as duas obras foram imediatamente adicionadas ao catálogo oficial de Bach e executadas pela primeira vez na Igreja de São Tomás, em Leipzig, onde Bach (que morreu em 1750) serviu como cantor litúrgico durante 27 anos e onde se encontra sepultado.O organista neerlandês e diretor do Arquivo Bach, Ton Koopman, que as interpretou, elogiou a sua "altíssima qualidade.""Estas são obras virtuosas e cheias de vida, e estou convencido de que os organistas de todo o mundo ficarão muito gratos por este novo reportório" sublinhou Koopman.