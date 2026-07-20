'Longe do Vietname': memórias de 1967.
'Longe do Vietname': memórias de 1967.
Cultura

Um festival de curtas recheado de longas-metragens

Confirmando a sua tradição, o Curtas Vila do Conde continua a dar atenção ao mundo das longas-metragens. Este ano, estão em destaque as obras do americano Todd Haynes e do iraniano Mohammad Rasoulof.
João Lopes
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Cinema
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