Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Sala de Exposições do MuseuZer0.
Sala de Exposições do MuseuZer0.D.R.
Cultura

Um centro de arte digital que quer atrair público e criadores ao Algarve

MuseuZer0, fundado por Paulo Teixeira Pinto, antigo presidente executivo do BCP, em Tavira, quer afirmar-se como “campo expandido de pensamento, criação e experimentação”.
Carla Alves Ribeiro
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Museus
edição impressa
arte digital
MuseuZer0

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt