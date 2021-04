Quem são os atores que esta noite concorrem à cerimónia do sindicato dos atores, os SAG? Entre uma mão cheia de consagrados e estrelas em ascensão, são os talentos que depois vão partir mais ou menos favoritos para a cerimónia dos Óscares, no dia 25. Num ano em que muitos ficaram de fora, estes são os atores e as atrizes que importa conhecer e celebrar. Uma amostra de uma vitalidade que é também um exemplo de diversidade num altura em que o "politicamente correto" da inclusão começa a ditar cada vez mais as regras.

Se é verdade que nos últimos anos é através desta votação dos atores sindicalizados que se percebe melhor a tendência de voto da Academia, também não é menos verdade que a fornada 2020 ofereceu filmes ancorados no trabalho do ator. Cada vez mais, um certo cinema de prestígio americano vive do carisma e do talento dos seus atores. Mais do que a realização, é nas interpretações que está a mais-valia de muitos projetos, mesmo atendendo-se ao exemplo de um objeto que ficou aqui de fora das nomeações, Estados Unidos vs Billie Holiday, de Lee Daniels, filme medíocre mas alavancado pela poderosa composição da estreante Andra Day, cantora que viu o seu esforço recompensado pelos Globos de Ouro, troféu em que não era favorita. Sejamos práticos, Estados Unidos vs Billie Holiday (em breve nas salas) é um filme de uma atriz.