Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Bárbara Virgínia realizou e protagonizou o filme 'Três Dias sem Deus', em 1946.
Bárbara Virgínia realizou e protagonizou o filme 'Três Dias sem Deus', em 1946.
Cultura

'Três Dias sem Deus' ou o milésimo filme digitalizado ao abrigo do PRR

Cinemateca celebrou cumprimento da meta de digitalização de mil filmes portugueses com exibição de excerto da primeira longa metragem realizada por uma mulher em Portugal, Bárbara Virgínia, em 1946.
Carla Alves Ribeiro
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Cinema
Cinemateca
PRR
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt