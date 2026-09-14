Robert De Niro e Martin Scorsese, símbolos de Tribeca.
Robert De Niro e Martin Scorsese, símbolos de Tribeca.
Cultura

Tribeca, um festival no coração de Nova Iorque

O Festival de Tribeca nasceu como um acto de amor pelo cinema e também pela zona devastada pelos atentados terroristas do 11 de Setembro — um documentário da Netflix revisita as suas memórias.
João Lopes
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