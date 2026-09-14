Tribeca, um festival no coração de Nova Iorque

Eis uma memória do 11 de Setembro, dita por Robert De Niro: “Para mim, Nova Iorque é a cidade mais cinematográfica do mundo. As Torres estavam sempre lá... e, um dia, desapareceram. Nem sequer era possível compreender a enormidade daquilo: a devastação tinha tomado conta do centro da cidade – a cidade estava a morrer.”São palavras de um documentário de Matt Tyrnauer, Tribeca 25, lançado pela Netflix na passada sexta-feira, dia 11 de setembro, precisamente, data do 25.º aniversário dos atentados terroristas que destruíram o World Trade Center. As memórias da cidade cruzam-se de forma muito especial com as memórias do próprio cinema. Mais do que isso: com as memórias de um festival de cinema. Oito meses depois do atentado, mais exactamente a 8 de maio de 2002, arrancava a primeira edição do Festival de Tribeca, com o filme About a Boy/Era uma Vez um Rapaz, realizado pelos irmãos Chris e Paul Weitz – o discurso oficial de abertura foi proferido por Nelson Mandela.Como De Niro e a produtora Jane Rosenthal explicam, o festival surgiu, antes de tudo o mais, como um gesto de resistência. No sentido político, sem dúvida, mas mais do que isso – sobretudo como resistência social e cinematográfica, numa palavra, cultural. Perante a devastação de Lower Manhattan, tratava-se de contribuir, através da arte cinematográfica, para a revitalização do coração da cidade.De Niro e Rosenthal eram já figuras proeminentes da comunidade cinematográfica de Nova Iorque através do trabalho desenvolvido pela Tribeca Enterprises, criada em 1989, inicialmente designada como Tribeca Productions (mais tarde surgiu a Tribeca Films, vocacionada para a distribuição). Entre os filmes a que a empresa foi surgindo associada – todos com De Niro no elenco – destacavam-se O Cabo do Medo (1991), de Martin Scorsese, A Bronx Tale/Um Bairro em Nova Iorque (1993), a estreia na realização do próprio De Niro, ou ainda Marvin’s Room/Duas Irmãs (1996), de Jerry Zaks, com Leonardo DiCaprio a contracenar com Meryl Streep e Diane Keaton, e a parábola política Wag the Dog/Manobras na Casa Branca (1997), de Barry Levinson, escrita por David Mamet.O projecto do Festival de Tribeca acabaria por ser co-assinado por um trio, uma vez que a De Niro e Rosenthal se associou o investidor imobiliário Craig Hatkoff (na altura casado com Rosenthal). Em poucos anos, o certame transformou-se numa montra privilegiada da produção independente “made in USA”, alargando as suas propostas através da integração de obras para televisão, espectáculos musicais, exposições e muitos espaços de análise e discussão do “estado das coisas” em termos artísticos e industriais.Cineastas do meio independente, mais tarde com carreiras importantes na produção dos grandes estúdios, começaram por ser reconhecidos em Tribeca – são exemplos Ryan Coogler, Nia DaCosta ou Jon M. Chu. Nesta perspectiva, faz sentido dizer que, através das suas práticas de difusão e produção, Tribeca é um parente próximo do Festival de Sundance (na cidade de Park City, no estado do Utah), criado em 1978, também por um ator/realizador, Robert Redford. Aliás, tal como Sundance, Tribeca foi abrindo a sua programação, a partir de 2016, a produções não americanas, dividindo o seu palmarés entre “filmes americanos” e “filmes internacionais”.De Niro resume tudo isso, lembrando que “o festival foi um acto de desafio”. Mais do que isso: “Não era só sobre filmes, era sobre a recuperação da baixa da cidade. Quando se olhava pela janela, ainda se via fumo”. Os primeiros meses foram dramáticos, por vezes gerando cansaço e desilusão em algumas das pessoas envolvidas na preparação do festival – nessas alturas, recorda Rosenthal, a palavra de ordem era: “Olha para a tua esquerda”..'Taxi Driver': 50 anos de um clássico.O cinema não esquece as suas revoluções