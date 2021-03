Tom Holland vai à guerra

A odisseia de um soldado da Guerra do Golfo a tentar recuperar da sua toxicodependência depois de ter ficado com sérios problemas psicológicos de trauma de guerra.

Cherry é a história também do seu romance com uma colega da universidade, uma jovem que também é arrastada para a vida infernal de drogas. Isto tudo filmado pelos irmãos Russo, os responsáveis de Avengers, como se de um videoclipe datado se tratasse, no qual não faltam todos os truques do momento do desfocar de imagem e filtros e mais filtros de imagem. Cineastas que não sabem dar a volta a um argumento que cai em todas as armadilhas do implausível e julgam que filmar seringas e corpos ensanguentados de forma gráfica é coisa profunda. A noção deles de cinema "sério" é um caso sério de equívoco.

O resultado é um filme de junkie bonitinho e a meio caminho entre o thriller de série B. Um desperdício total em que o próprio Tom Holland parece estar sempre em esforço, embora Ciaro Bravo seja uma revelação a ter em conta.

Percebe-se agora que era uma anedota há uns meses certa imprensa americana colocá-lo com possível trunfo de última hora na temporada dos prémios. A Apple TV tarda em conseguir pôr-se em bicos de pés perante a concorrência...