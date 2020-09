Tom Hardy poderá vir a ser o próximo James Bond

A notícia não foi ainda confirmada mas a imprensa britânica não tem grandes dúvidas: o britânico Tom Hardy será o próximo ator a interpretar a personagem de James Bond no cinema, substituindo Daniel Craig que há muito anunciou que No Time to Die - Sem Tempo para Morrer (com estreia marcada para novembro) seria o seu quinto e último filme como Agente 007.

Segundo o site The Vulcan Report, Hardy, que tem atualmente 43 anos, terá feito uma audição em junho na qual impressionou os produtores de James Bond.

Tom Hardy, ator de Mad Max: Estrada de Fúria (de George Miller, 2015) e Venom (Ruben Fleischer, 2018), tem no seu currículo uma nomeação para o Óscar de Melhor Ator Secundário pela participação em O Renascido (de Alejandro G. Iñarritu, 2015), e deu ainda nas vistas em Dunkirk (2017) e A Origem (2010), ambos realizados por Christopher Nolan.

O seu papel mais recente no grande ecrã foi como Al Capone no filme Capone, Josh Trank.

Entretanto, Hardy é, desde 2013, uma das estrelas de Peaky Blinders, a série histórica da BBC que está disponível na Netflix.

E aguarda-se a sua presença na continuação de Venom, Venom: Let There Be Carnage, que está agendado só para 25 de junho de 2021, mas do qual já há trailer: