Novo filme de 007 estreia a 19 de novembro. Novo trailer divulgado

O ator Daniel Craig no papel do agente secreto britânico, James Bond.

Finalmente é conhecida a data da estreia do novo filme da saga 007. A despedida do ator Daniel Craig no papel de James Bond vai chegar às salas de cinema em Portugal a 19 de novembro, indicou esta quarta-feira a NOS Audiovisuais e comunicado. Foram ainda reveladas mais imgens do filme. Veja o segundo trailer do novo filme de James Bond, "Sem Tempo para Morrer".

Realizado por Cary Joji Fukunaga, com o vilão principal a ser interpretado por Rami Malek, ator que ganhou o Óscar de Melhor Ator em "Bohemian Rhapsody", o filme conta no elenco com a atriz cubana Ana de Armas, Léa Seydoux.



Os atores Ralph Fiennes no papel de "M" e ainda, Ben Whishaw, Naomie Harris, Jeffrey Wright ou Christoph Waltz, que regressa ao personagem Blofeld, voltam a surgir no ecrã nos mesmos papéis que desempenharam nos anteriores filmes da saga James Bond.

Nesta 25ª aventura, James Bond deixou o serviço ativo e está a desfrutar de uma vida tranquila na Jamaica. Mas a sua paz termina rapidamente quando o seu velho amigo Felix Leiter, da CIA aparece com um pedido de ajuda.

A missão de resgatar um cientista raptado acaba por ser bastante mais traiçoeira do que o esperado, o que leva Bond a perseguir um misterioso vilão, armado com uma nova tecnologia perigosa.

A música da banda sonora do novo filme de 007 é interpretada pela cantora Billie Ellish, intitulada "No Time to Die" já está disponível em várias plataformas de streaming.

A cantora tornou-se o artista mais jovem a fazê-lo. Eilish, que co-escreve a música com o irmão, Finneas O'Connell, seguirá assim os passos de artistas como Paul McCartney, Gladys Knight, Tom Jones, Shirley Bassey, Duran Duran e Adele, intérpretes de músicas de outros filmes de agente secreto britânico.