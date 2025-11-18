Tiveram morte assistida conjunta, aos 89 anos, as gémeas Kessler, cantoras pop de sucesso na década de 1960

Morreram juntas, aos 89 anos, as irmãs gémeas Kessler, Alice e Ellen, cantoras pop que fizeram sucesso na Europa na década de 1960, especialmente em Itália.A dupla alemã, que no ano passado havia manifestado o desejo de "partir juntas", teve morte assistida conjunta na sua casa em Grünwald, perto de Munique, nesta segunda-feira, 17 de novembro.A notícia foi avançada por Wega Wetzel, porta-voz da Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben (DGHS), uma associação de Berlim dedicada à morte assistida.A eutanásia ativa é proibida na Alemanha, mas, de acordo com a Constituição, qualquer pessoa tem direito a uma morte autodeterminada, princípio que engloba a liberdade de colocar fim à a própria vida e de utilizar assistência prestada voluntariamente por terceiros. As irmãs administraram os medicamentos que puseram fim às próprias vidas na presença de um médico e de um advogado, que chamaram a polícia. “A polícia vem verificar a situação e as circunstâncias, e se estiver tudo bem, então está tudo bem”, disse Wetzel, acrescentando que a decisão foi tomada “ao longo de um longo período de tempo e foi bem ponderada. "Não houve problemas de saúde mental envolvidos”, garantiu.Numa entrevista concedida no ano passado ao jornal italiano Corriere della Sera, as gémeas Kessler manifestaram o desejo de partir juntas, no mesmo dia", porque "a ideia de que uma das duas parta primeiro é muito difícil de suportar".Alice e Ellen contaram também ao jornal alemão Bild que queriam que as suas cinzas fossem colocadas na mesma urna e enterradas ao lado da mãe e do seu cão, Yello.Nascidas em 1936 em Nerchau, as irmãs começaram como bailarinas infantis na Ópera de Leipzig, tendo as carreiras de canto e dança arrancado aos 16 anos, depois de a sua família ter fugido da Alemanha de Leste para Düsseldorf. Em 1959 representaram a Alemanha Ocidental no Festival Eurovisão da Canção, terminando em oitavo lugar.Começaram a atuar no mítico Lido, em Paris, no final da década de 1950, quando conheceram Elvis Presley e Don Lurio, um coreógrafo italo-americano que as levou para Itália em 1961.Em Itália, onde foram apelidadas de "pernas da nação" por uma imprensa dominada por homens, a carreira de ambos prosperou, estreando-se no país em populares programas de variedades musicais de várias estações televisivas.Símbolos de talento, elegância e independência feminina, também geraram controvérsia numa altura de costumes muito conservadores em Itália, onde mulheres com pernas à mostra significava uma infração das rígidas regras de vestuário. Por isso, chegaram a ser obrigadas a usar meias pretas grossas durante as atuações.“As nossas roupas na televisão eram curtas, mas sempre achámos que fomos elegantes, nunca vulgares. Houve críticas, mas isso foi um ponto positivo para nós”, disseram ao Corriere della Sera.Em solo transalpino também atuaram em filmes e peças de teatro.Posteriormente, tiveram igualmente sucesso nos Estados Unidos, onde atuaram ao lado de artistas como Frank Sinatra e Fred Astaire.Viveram juntas no bairro de Trastevere, em Roma, até 1986, altura em que regressaram à Alemanha e estabeleceram-se em Grünwald. Pelo meio, tiveram relações amorosas: Ellen namorou com o ator italiano Umberto Orsini durante 20 anos, enquanto Alice manteve uma relação com o ator francês Marcel Amont e com o ator italiano Enrico Maria Salerno. Contudo, fizeram um pacto de nunca se casarem, uma decisão influenciada pelo casamento infeliz da mãe, vítima de violência doméstica. “Desde o início, ainda raparigas, tínhamos uma ideia clara: precisávamos de ser independentes. Não queríamos depender de nenhum homem", contaram."Éramos feministas, mas sem pensar muito nisso: a partir dos 15 anos, começámos a ganhar o nosso próprio sustento. Sempre fomos independentes. Talvez, no final, nos tenhamos tornado um pouco dependentes uma da outra", acrescentaram.