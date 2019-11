Tiago Rodrigues vai encenar Saramago com a Royal Shakespeare Company

Na temporada de verão de 2020, o encenador Tiago Rodrigues, diretor artístico do Teatro Nacional D. Maria II, vai encenar um espetáculo na conhecida companhia inglesa Royal Shakespeare Company.

O espetáculo tem estreia marcada para 1 de agosto de 2020 e será uma adaptação de dois romances de José Saramago: Ensaio sobre a Cegueira e Ensaio sobre a Lucidez. Com o título Blindness and Seeing, o espetáculo estará em cena no Swan Theatre, em Stratford-upon-Avon até 26 de setembro.

De acordo com um comunicado do Teatro Nacional D. Maria II, "uma encenação e adaptação de Tiago Rodrigues, a partir dos romances do Nobel da Literatura, Blindness and Seeing transporta-nos para a visão poética e evocativa de José Saramago, num espetáculo com um elenco composto por atores da companhia inglesa".

"Os habitantes de uma cidade são subitamente afetados por uma epidemia de cegueira que poupa apenas uma mulher" - resume a companhia no seu site:

A criação de Tiago Rodrigues integra a iniciativa Projekt Europa, da Royal Shakespeare Company, que congrega uma seleção eclética de espetáculos, colaborações e atividades, que decorrem nos espaços Swan Theatre e The Other Place, durante o ano de 2020. O programa inclui três novas criações de alguns artistas europeus (Blindness and Seeing, de Tiago Rodrigues, Europeana, de Maria Åberg, e Peer Gynt, de Barbara Frey), sete monólogos redigidos por escritores europeus em ascensão, uma colaboração única entre a RSC Next Generation ACT - uma companhia jovem composta por estudantes dos 12 aos 16 anos - e o encenador sueco Mattias Andersson, e um conjunto de eventos e debates à volta do tema Europa.