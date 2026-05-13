Diego Maradona: jogador real, figura mitológica.
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Cultura

'The Match'. Cannes celebra Diego Maradona

Festival de Cannes deu a conhecer 'The Match', um filme admirável em que as regras do documentário se cruzam com a celebração do futebol — o tema é o lendário Argentina-Inglaterra no Mundial de 1986.
João Lopes
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