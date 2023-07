The Girl in the Backseat. Filme luso-americano estreia em Hollywood com histórias reais sobre tráfico humano

Um dos momentos de The Girl in the Backseat, que se estreou no fim de semana no festival de cinema independente Dance With Films.

Era apenas mais uma noite em Los Angeles." As mil luzes da cidade dos sonhos introduzem o espectador ao início de uma história aterradora de tráfico humano, inspirada por factos verídicos. É a base do novo filme luso-americano The Girl in the Backseat, coproduzido e protagonizado pela atriz portuguesa Kika Magalhães, que estreou este fim de semana no festival de cinema independente Dances With Films, em Hollywood. O filme é falado em inglês, com uma personagem central portuguesa e bastantes cenas em português.

"Há muitas mensagens importantes no filme", disse Kika Magalhães ao DN durante a première do filme. "A primeira é fazer com que as pessoas conheçam o que é o tráfico humano, porque muitas não sabem o que é. Eu não sabia", acrescentou.

Kika começou a pesquisa para este filme em 2016, quando se mudou para Los Angeles e decidiu criar os seus próprios papéis em vez de ficar à espera do resultado de audições. A investigação levou-a a descobrir histórias terríveis de rapto e resistência, incluindo a de uma amiga que foi traficada em Los Angeles e ficou fechada numa casa durante vários meses até conseguir escapar. Todos esses factos foram usados para escrever a história de The Girl in the Backseat, cujo argumento é da autoria de Chris Marrone (que interpreta Ryan no filme).

"Faço a personagem da Sofia, uma emigrante portuguesa a viver em Los Angeles que conheceu uma pessoa que a tentou raptar para uma rede de tráfico humano", disse Kika Magalhães. "É uma personagem muito forte", descrevendo-a como inteligente e capaz de se salvar sozinha. "O filme fala de tráfico humano e emigração, e é também sobre empoderamento feminino."

A produção independente, da Calico Pictures, foi realizada por Nick Laurant, conhecido por ser showrunner do popular programa de YouTube Corridor Crew. Esta foi a sua primeira longa-metragem.

"Tenho um grande sentimento de orgulho por termos conseguido fazer isto e contar esta história", disse Laurant ao DN na estreia em Hollywood, satisfeito com a reação do público. "Esta foi a primeira audiência a ver o filme. Quando estamos tão embrenhados num filme durante tanto tempo, como muitos cineastas sabem, perdemos a perspetiva e não percebemos se a história é ou não eficaz."

A reação do público, com uma grande ovação e múltiplas questões no final da exibição, mostrou-lhe que o filme cumpriu o objetivo.

"Ouvir das pessoas que ficaram afetadas pelo filme e que ficou na sua cabeça é incrível", disse o realizador. "Estou muito contente por termos contado esta história e ter impacto. Espero que possa fazer a diferença entre alguém ver qualquer coisa e ignorar ou ver e denunciar. O que espero alcançar com este filme é um pouco mais de consciencialização."

Mas os produtores não quiseram contar uma história simplista, com bons e maus engavetados em estereótipos. "Sabemos que são pessoas horríveis mas queríamos humanizar o traficante", referiu Kika Magalhães.

Quando Chris Marrone -- marido da atriz -- começou a trabalhar no argumento, com base na história escrita por ela, usou elementos da realidade do narcotráfico para esculpir a personagem do traficante, Ryan.

"Tinha construído na minha cabeça a ideia de que ou é branco ou preto com esta gente. Mas somos humanos, e na verdade há muito cinzento", contou Chris Marrone ao DN. O ator e argumentista inspirou-se na série documental Inside the Real Narcos, da Netflix, que dá a conhecer os percursos trágicos de narcotraficantes levados para o crime durante a adolescência. A experiência de um em particular mudou a perspetiva do ator. "Quis usar a história dele para influenciar o Ryan", vincou. "Estes indivíduos têm complexidades. Há uma relação que se cria entre o traficante e a pessoa traficada, o que nos assombra."

A produção não envereda por fórmulas moralizadoras nem tenta dar lições

"Somos contadores de histórias, o nosso trabalho não é criar soluções", segundo Chris Marrone. "O nosso trabalho é fazer um retrato e esperar que as pessoas que o vejam saiam dali com um sentimento, e a certo ponto que isso se transforme em ação. Que façam donativos a estas causas, que se envolvam, ou um dia vão a conduzir e vejam algo que lhes parece estranho e se lembrem de The Girl in the Backseat e façam um telefonema."

Nick Laurant disse que a equipa está agora a trabalhar para vender o filme e espera conseguir distribuição em todo o mundo, incluindo Portugal. "A história da Sofia é de uma emigrante e não é contada por uma perspetiva americana. É sobre alguém que está longe de casa, vulnerável, num país estrangeiro, e é explorada", resumiu. "Muitas pessoas vão identificar-se com isso."

O realizador considerou que isso será verdade mesmo para quem não acha que tal lhe podia suceder. "Este é o pior cenário do que pode acontecer, mas penso que é algo identificável", sublinhou. "Mesmo que alguém não seja uma jovem mulher que muda para outro país, esse medo está sempre lá."

Além de Kika Magalhães e Chris Marrone, o elenco conta com a atriz portuguesa Ana Lopes (que participou recentemente na série Rabo de Peixe), a jovem atriz Brooke Olivia Borges, Jasmine Akakpo, Helen Day, Travis Quentin e Frank Forbes.

As filmagens foram feitas durante a pandemia de covid-19 e a produção demorou cerca de três anos a completar, com um orçamento baixo e financiamento privado. É um desfecho bem-sucedido depois de um caminho difícil, que Kika Magalhães descreve usando um ditado bem português que aparece citado no filme: "Deus escreve certo por linhas tortas."