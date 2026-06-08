Tenor croata Tomislav Jukić vence 3.ª Edição do Cascais Ópera

O tenor croata Tomislav Jukić consagrou-se o grande vencedor da 3.ª edição do Cascais Ópera – Concurso Internacional de Canto. A finalíssima do evento decorreu este domingo, 7 de junho, no Grande Auditório da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.Jukić, que atualmente integra o International Opera Studio da prestigiada Opernhaus Zürich, convenceu o júri internacional e arrecadou o prémio principal, acumulando ainda o Prémio Carlos Gomes / Festival Amazonas de Ópera.A última etapa do concurso contou com a atuação de oito jovens cantores de cinco nacionalidades, selecionados a partir de um número recorde de 499 inscrições oriundas de 59 países. Os finalistas foram acompanhados em palco pela Orquestra Sinfónica de Cascais, dirigida pelo maestro Antonio Pirolli, numa sessão apresentada pela musicóloga Inês Thomas Almeida.O painel de jurados desta edição foi presidido pelo reputado barítono Sergei Leiferkus e integrou diversas personalidades do panorama operático global, como Juliane Banse, Karen Stone e María Bayo.Final com destaque portuguêsA representação portuguesa esteve em evidência através da soprano Beatriz Maia. Sendo uma das oito finalistas a pisar o palco da Gulbenkian, a cantora portuguesa conquistou vários prémios especiais e contratos de trabalho futuros, destacando-se uma colaboração com a Ópera e Bailado Estatal de Istambul, o Prémio OCCO (atribuído à melhor representante lusófona) e um convite para se apresentar no Festival Internacional de Piano do Algarve em 2027.. A organização do Cascais Ópera confirmou já a realização da 4.ª edição do concurso para junho de 2027, tendo a grande final ficado agendada para o dia 13 de junho do próximo ano, regressando ao palco da Fundação Calouste Gulbenkian.