Temporada do Campo Pequeno arranca amanhã

Salgueiro, Ribeiro Telles e Brito Paes compõem o cartel que estreia a temporada taurina de 2022 do Campo Pequeno, com atuações de luxo no regresso da tauromaquia à praça mais emblemática do país.

"A catedral mundial de toureio a cavalo abre as portas já amanhã às três mais antigas dinastias de cavaleiros tauromáquicos", anuncia o empresário Luís Miguel Pombeiro, que assinala o regresso da cultura taurina ao Campo Pequeno, com "uma noite de luxo, com um cartel que conta com António Ribeiro Telles, João Salgueiro, António Maria Brito Paes, João Salgueiro da Costa, Joaquim Brito Paes e António Ribeiro Telles Filho".

Numa noite que se prevê de grande festa, as pegas estarão a cargo dos grupos de forcados de Montemor e de Lisboa, sendo lidados toiros da ganadaria de António Raul Brito Paes. A corrida será ainda marcada pela alternativa de Joaquim Brito Paes.

Esta quinta-feira será a noite de estreia da temporada de 2022. Mais tarde, a 18 de agosto, tem lugar a Corrida da Cultura e do aniversário dos 130 anos do Campo Pequeno, em que atuarão os cavaleiros Marcos Bastinhas e Francisco Palha, bem como o número um do toureiro espanhol, "hoje por muitos considerado como o artista mais cativante do toureio a pé, o sevilhano José António Morante de la Puebla que lidará toiros de Nuñez del Cuvillo e os forcados de Santarém e Aposento da Chamusca", anuncia o empresário.

A temporada tauromáquica do Campo Pequeno seguirá caminho com novas corridas, cuja composição será anunciada em breve pelo empresário responsável pela praça, e Luís Miguel Pombeiro promete "um conjunto de surpresas que fará as delícias da aficción portuguesa".

