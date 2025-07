Tarantino: o livro, antes do último filme

Importa esclarecer, antes do mais, que Cinema Speculation não tem por enquanto uma edição portuguesa, o que implica que os excertos anteriores sejam uma tradução minha. E no final do último, quando Tarantino escreve "a place for me", confesso que algures no meu cérebro comecei a ouvir o início da canção Somewhere, escrita por Stephen Sondheim e Leonard Bernstein e cantada pelos amantes de West Side Story (1957): "There's a place for us/Somewhere a place for us...". É menos descabido do que parece. Sobretudo durante a leitura de um livro que, tendo muito de cinefilia de choque, salpicos de sangue e violência, também sabe encontrar a veia do romantismo subentendido na paixão pelo cinema. Tarantino não estaria certamente a cantar Somewhere quando o escreveu, mas o sentimento belo de alguém que, diante de uma grande pantalha, experimenta a revelação do seu lugar no mundo, não pode senão vir acompanhado de uma banda sonora maravilhosamente piegas.