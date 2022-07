Muito do cinema francês a chegar aos ecrãs portugueses chega por fundo de catálogo e cada vez tem maior dificuldade em ser notado. Poucos são os filmes franceses, nesta altura, que conseguem encontrar público e era pena que o mesmo acontecesse com este Alta Costura, de Sylvie Ohayon, conto de fadas moderno parisiense, algures entre um desejo de cinema de autor a prestar continência à indústria e um piscar de olho à velha comédia dramática clássica. Uma boa surpresa com olhar feminino suave, neste caso de uma realizadora a tentar encontrar uma voz própria numa ideia de proposta a pensar em públicos vastos.

A história é situada no mundo da moda, mais propriamente da alta costura. Nathalie Baye, sempre sublime, é Esther, chefe das costureiras da casa Dior, alguém cujas mãos fazem arte pura. Uma mulher que se apaixonou tanto pelo seu trabalho que vive essencialmente para ele. Quando está prestes a sair para uma amarga reforma decide apostar numa aprendiz inusitada, Jade (a preciosa Lyna Koudri, conhecida de The French Dispatch, de Wes Anderson), a jovem dos subúrbios que lhe roubou a carteira e, depois, se arrependeu. Entre as duas forma-se um elo especial, mesmo contra a vontade de outras costureiras da Dior.