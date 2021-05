Estamos longe de 1975, o ano que um certo musical chamado The Rocky Horror Picture Show lançava uma jovem atriz com uma beleza anti-normas. Chamava-se Susan Sarandon e agora tem 75 anos e está cada vez mais jovem, cada vez mais talentosa. O tempo quase não se esculpe perante o seu rosto. Num terraço da baixa de Toronto apanhamo-la numa tarde de setembro de 2019 para a promoção de Blackbird- A Despedida, comédia dramática em forma de tragédia do senhor Roger Michell, cineasta britânico que filma em forma de confinamento uma matriarca em vésperas da sua eutanásia a despedir-se da família. Tema pesado, sim, mas filmado com uma alegria transbordante e no qual Susan é de uma contenção sempre lúdica. É uma interpretação para ir para a coleção das suas obras-primas, talvez bem perto daquilo que fez em Thelma & Louise (1991), em Dead Man Walking- A Última Caminhada (1995) ou Jogo a Três Mãos (1988), nunca a resvalar para o maniqueísmo sentimental. Nesta mulher à porta da morte por recusar perder a dignidade perante uma doença fatal e degenerativa temos as suas marcas registadas: uma verticalidade inabalável, um olhar que diz tudo e uma presença magnetizante, isto sem "abocanhar" todo um elenco fortíssimo em que se destacam Kate Winslet, Sam Neill e Mia Wasikowska.

A sua mãe coragem do filme tem pontos de semelhança com aquilo que transmite neste encontro com a imprensa no Festival de Toronto 2019. Numa altura em que as estrelas de cinema ainda apertavam a mão (com firmeza, já agora) aos jornalistas, mal sabe que sou português diz estar a tentar ir a um festival português: "O problema são as datas. Deixe lá ver se vou estar disponível...". Não esteve, pelo menos até hoje. E nesta altura de covid não tem medo de dizer que procura alguém para relação, seja mulher ou homem, desde que esteja vacinado. Declarações recentes à revista People que se tornaram falatório na net...