Super Bock Super Rock a 45 dias e com mais novidades

Faltam 45 dias para o regresso do Super Bock Super Rock. Nos dias 14, 15 e 16 de julho com um Warm-up a 13 de julho, a Herdade do Cabeço da Flauta, junto à Praia do Meco, em Sesimbra, vai voltar a encher-se de música com a 26.ª edição do festival.

O cartaz deste ano conta com nomes como A$AP Rocky, C. Tangana, DaBaby, Foals, Jamie xx, Metronomy, Hot Chip, Flume, Woodkid ou GoldLink, Leon Bridges, Boy Pablo, Nathy Peluso, Local Natives, SILVA, Hinds ou Cosmo"s Midnight, Sports Team, Los Bitchos, Baba Ali, Declan McKenna ou Working Men"s Club, Capitão Fausto, Capicua, a dupla David & Miguel, Fred, Lura, Filipe Karlsson ou o Conjunto Cuca Monga. Estes artistas vão estar espalhados pelos 4 palcos do festival Super Bock, EDP, Somersby e LG by Rádio SBSR.

Ao cartaz juntam-se agora os artistas Mayra Andrade, Samuel Úria, Lhast e, no dia 13 de julho, para o Warm-up os DJ Sets de Capitão Fausto, BIIA, Nuno Dias e Yanagui.

Mayra Andrade nasceu em Cuba, mas cresceu entre Senegal, Angola, Alemanha e, Cabo Verde. Nas suas músicas é possível encontrar vários estilos representantes dos lugares por onde passou. Desde de 2016 que se mudou para Portugal. A artista vai subir ao palco Super Bock no dia 16 de julho.

Samuel Úria é membro do movimento FlorCaveira fundado por Tiago Guillul. Este movimento pretende mostrar como o rock poderia ser cantado em português. A data de atuação do artista no Palco EDP está marcada para dia 15 de julho.

Lhast é um artista e produtor que conta com mais de duas dezenas de temas premiados. Como produtor, foi responsável por algumas músicas de artistas como Richie Campbell, ProfJam, Wet Bed Gang, Diogo Piçarra, Regula, Dillaz. Lhast vai passar pelo Palco Somersby no dia 16 de julho.

O dia 13 de julho vai ser um dia para os portadores dos passes de 3 dias do festival e vai funcionar como um "aquecimento" para os dias seguintes. As atuações deste dia vão contar com DJ Sets de Yanagui, BIIA, e Capitão Fausto DJs, os próprios Capitão Fausto mas numa nova versão.

A Super Bock vai trazer também uma experiência de NFT que vai dar acesso a atividades exclusivas.

Juntamente com a marca "Para amigos amigos, uma cerveja cerveja", irão decorrer atividades como a partilha de uma viagem em balão de ar quente com amigos.

O preço dos bilhetes varia entre 58 e 110 euros.