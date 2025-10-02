Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Ópera 'Suor Angelica', de Giacomo Puccini, com direção musical de Renato Balsadonna e encenação e Carmine de Amicis.
Ópera 'Suor Angelica', de Giacomo Puccini, com direção musical de Renato Balsadonna e encenação e Carmine de Amicis.Leonardo Negrão
Cultura

'Suor Angelica' e 'Gianni Schicchi': duas óperas de Puccini no arranque da programação lírica do São Carlos

Carmine De Amicis encena as duas óperas de um ato de Giacomo Puccini. 'Suor Angelica' e 'Gianni Schicchi estarão em cena esta quinta-feira, 2 de outubro, e sábado, dia 4, no Centro Cultural de Belém.
Carla Alves Ribeiro
Publicado a
Atualizado a

Em 1918, Giacomo Puccini estreava na Metropolitan Opera, em Nova Iorque, Il trittico, uma trilogia operática composta por três óperas de um ato: Il tabarro, Suor Angelica e Gianni Schicchi. A segunda e terceira destas óperas, Suor Angelica e Gianni Schicchi, sobem agora ao palco do Centro Cultural de Belém, com direção musical de Renato Balsadonna e encenação e Carmine de Amicis, marcando o arranque da programação lírica do Teatro Nacional de São Carlos (TNSC). Trata-se de um único espetáculo, com dois ambientes distintos.

Ópera 'Suor Angelica', de Giacomo Puccini, produzida pelo TNSC.
Ópera 'Suor Angelica', de Giacomo Puccini, produzida pelo TNSC.Leonardo Negrão

Em Suor Angelica, a ação decorre na austeridade de um convento, para onde Suor Angelica, que vive entre a devoção e o arrependimento, é obrigada a entrar por ter manchado o nome da família com uma gravidez.

A personagem é interpretada por Sílvia Sequeira, sendo a primeira vez que a soprano entra numa ópera do São Carlos. "O elenco é integralmente feminino e de origem portuguesa, destacando-se ainda o facto de nove dos papéis solísticos serem interpretados por sopranos e meios-sopranos do Coro do Teatro Nacional de São Carlos", sublinha o TNSC em comunicado.

Ópera 'Suor Angelica', de Giacomo Puccini, produzida pelo TNSC.
Ópera 'Suor Angelica', de Giacomo Puccini, produzida pelo TNSC.Leonardo Negrão

Em Gianni Schicchi, personagem da Divina Comedia de Dante, interpretada pelo barítono Luís Rodrigues, há uma disputa em torno de uma herança, com "farsas e traições". Nesta ópera, a soprano Rafaela Albuquerque interpreta "a mais famosa e enternecedora 'birra' da história da ópera, a ária O mio babbino caro, na qual suplica ao pai que a autorize a casar com o seu amado", lê-se na nota à imprensa.

Ópera 'Gianni Schicchi' produzida pelo TNSC.
Ópera 'Gianni Schicchi' produzida pelo TNSC.Leonardo Negrão

O São Carlos destaca também a participação da meio-soprano Cátia Moreso, a única solista que participa em ambas as óperas, nos papéis de La Zia Principessa e Zita.

Ópera 'Gianni Schicchi' produzida pelo TNSC.
Ópera 'Gianni Schicchi' produzida pelo TNSC.Leonardo Negrão

"Entre a comoção e a comédia, as duas óperas tratam os temas da morte, da transcendência, da culpa e das relações familiares, revelando a versatilidade de Puccini, na sua capacidade de transitar entre dor e riso, espiritualidade e sátira", descreve o TNSC.

Um díptico "entre o céu e o inferno", diz Carmine de Amicis, o encenador.
Um díptico "entre o céu e o inferno", diz Carmine de Amicis, o encenador.Leonardo Negrão
Ópera
Teatro Nacional de São Carlos
CCB

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt