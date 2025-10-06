Sting vai atuar na Figueira da Foz a 17 de julho do próximo ano

O músico britânico Sting vai atuar em Portugal a 17 de julho do próximo ano.Após quase uma década de ausência dos palcos português, o artista tem concerto marcado para a Praia do Relógio, na Figueira da Foz.Os bilhetes vão estar à venda a partir das 10h desta sexta-feira, 10 de outubro, no site oficial de Sting em Portugal e nas lojas Worten, mas os membros do Fan Club de Sting terão acesso a uma pré-venda especial já a partir desta terça-feira. Os preços dos ingressos variam entre os 60 e os 120 euros.Este espetáculo faz parte da digressão mundial “STING 3.0”, havendo desde já a promessa de uma “experiência única na praia”, com “o pôr do sol a servir de cenário”.No concerto, serão revisitados os grandes clássicos da carreira de Sting, que estará acompanhado pelo guitarrista Dominic Miller e pelo baterista Chris Maas.O músico britânico, de 74 anos, venceu 17 prémios Grammy e vendeu mais de 100 milhões de álbuns em todo o mundo.