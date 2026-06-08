Steven Spielberg, cineasta dos humanos... e mais além.
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Cultura

Steven Spielberg. O cinema ainda é uma arte religiosa

Os extra-terrestres continuam a ser matéria fascinante de Steven Spielberg: em 'O Dia da Revelação', trata-se de revisitar os “encontros imediatos” que nunca foram divulgados — estreia quarta-feira.
João Lopes
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