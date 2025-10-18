Série 'Rabo de Peixe', inspirada em história real nos Açores, volta à Netflix

A série portuguesa Rabo de Peixe estreou ontem, 17 de outubro, uma nova temporada na Netflix, com seis episódios. A série estreou na plataforma de streaming em maio de 2023, com sete episódios, e chegou ao top 10 das séries mais vistas, com o nome internacional de Turn of The Tide.Será a segunda temporada e está também confirmada uma terceira. A história passa-se na vila piscatória Rabo de Peixe, em São Miguel, nos Açores, e é "muito livremente inspirada em eventos reais", diz a Netflix.Em 2001, um veleiro naufragou na costa da ilha perto de Rabo de Peixe, com cerca de 500 quilos de cocaína a bordo. Na série, o jovem pescador Eduardo e os seus amigos, Sílvia, Rafael e Carlinhos, descobrem-na e decidem vendê-la. .A primeira temporada termina com Eduardo, interpretado por José Condessa, a abandonar a ilha. O pai morre e ele decide regressar. Nos novos episódios, Eduardo volta a Rabo de Peixe, "encontrando uma realidade completamente diferente. A droga mudou de mãos e a amizade do grupo será posta à prova por novos e inesperados inimigos. Surge ainda uma nova oportunidade de negócio: será mesmo 'só mais uma vez'?", lê-se no comunicado da plataforma. Além de José Condessa, fazem parte do elenco Helena Caldeira, Rodrigo Tomás e André Leitão, aos quais se juntam Pepê Rapazote, Maria João Bastos, Salvador Martinha, Afonso Pimentel e Kelly Bailey. .Também aparecem nesta segunda temporada José Raposo, Caio Blat, Ricardo Pereira e a estrela brasileira Paolla Oliveira.Rabo de Peixe é uma produção da Ukbar Filmes, com argumento e direção criativa de Augusto Fraga, que assina também a realização desta segunda temporada em conjunto com João Maia.