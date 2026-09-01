Sony Music lança ‘Timeless’, álbum de Prince com dez canções inéditas

Um álbum que reúne temas inéditos do músico norte-americano Prince, que morreu há dez anos, intitulado Timeless, foi ontem editado, anunciou a editora discográfica Sony Music. O álbum tem “dez gravações raras e inéditas do arquivo de Prince”, realizadas entre 1977 e 2016, e está disponível desde esta terça-feira, 1 de setembro, em formato digital, em CD e em vinil, de acordo com a editora discográfica.

Timeless “traça a evolução artística de Prince desde as suas primeiras gravações de estúdio, como prodígio adolescente em Minneapolis [estado norte-americano], até uma das suas últimas atuações gravadas”, lê-se no comunicado.

O alinhamento de Timeless inclui Tick Tick Bang (tema gravado em 1981), Heaven (1985), I Wonder (1989), With This Tear (1991), Stone (1995), Calabama (2003), The Guilty Ones (2007), Bestest Friend (2012) e How Come U Don’t Call Me Anymore?, música gravada ao vivo na Oracle Arena, em Oakland, nos Estados Unidos, em 4 de março de 2016.

Prince morreu a 21 de abril de 2016, aos 57 anos de idade, na sua casa, em Paisley Park, no estado norte-americano do Minneapolis, com uma overdose acidental de analgésicos.

O músico atuou em Portugal quatro vezes. A primeira, em agosto de 1993, no antigo Estádio de Alvalade, em Lisboa, a segunda, em dezembro de 1998, no Pavilhão Atlântico, atual MEO Arena, também em Lisboa, a terceira, em julho de 2010, no Festival Super Bock Super Rock, no Meco, onde contou com a participação da fadista e amiga Ana Moura, e, a quarta e última, em agosto de 2013, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, atuando para três mil pessoas.

Desde a morte de Prince que têm sido editados vários inéditos do autor. A título de exemplo, em 2017, foi reeditado o clássico álbum Purple Rain, lançado em 1984, acompanhado por 11 faixas inéditas; em 2018, Piano and a Microphone 1983, e, em 2021, Welcome 2 America.

O arquivo de Prince, conhecido como The Vault, no estúdio de Paisley Park, inclui um número indeterminado de ensaios, álbuns acabados ou por acabar, registos gravados ao vivo e colaborações. DN/Lusa