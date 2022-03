Sol da Caparica de volta e com um palco eletrónico

Depois de dois anos de pandemia, o Sol está de volta à Costa da Caparica. O Festival de música lusófona regressa ao Parque Urbano da Costa da Caparica de 11 a 15 de agosto de 2022.

Serão cinco dias cheios de música portuguesa, brasileira e africana, mas também de muito humor com o palco comédia, muita dança e alguns desportos radicais.

"Voltar neste momento é difícil. Mas somos resilientes. O português é um povo de sacrifício, lutador e penso que vai ser compensador. Não pela parte financeira, mas pela parte das pessoas. A nossa maior riqueza são as pessoas. Todos por todos", afirmou Zahir Assanali, CEO do Grupo Chiado, promotor do festival.

Zahir Assanali, CEO do Grupo Chiado, promotor do festival, anuncia as novidades do festival © Carlos Pimentel/Global Imagens

Este ano, a sétima edição traz ainda mais novidades. Para além dos dois palcos principais, pela primeira vez vai existir um espaço reservado exclusivamente para DJs e música eletrónica. O intitulado palco eletrónico vai ter a presença de DJ Vibe, DJ Zullu, Vanco, Kura, DJEFF, DJ Vuddu, Buruntuma e Rich & Mendes.

Para maior conforto do público, será também aumentado o número de entradas e o recinto do festival. Serão igualmente alargadas as áreas de serviço público, como a área de street food. Ao contrário dos outros anos, foi acrescentado mais um dia de atividades e concertos.

As regras da DGS são uma preocupação da organização. É aconselhado o uso de máscaras e muito álcool gel. Uma equipa médica estará presente para qualquer emergência. "Essa é a nossa maior preocupação, que as pessoas saiam bem e se divirtam acima de tudo."

O primeiro dia do Sol da Caparica, 11 de agosto, conta com as atuações de Calema, Clã, Fernando Daniel, Ive Greice, Jimmy P, Julinho KSD, Miguel Angelo, Tiago Bettencourt e Wet Bed Gang.

A dupla Calema vai atuar pela segunda vez no festival. © Carlos Pimentel/Global Imagens

"Estes dois anos foram difíceis no meio cultural e não só. Por isso, é que também apelamos às pessoas em casa para virem porque estão a apoiar a cultura, a reabertura de tudo. E festivais como estes que enaltecem a língua portuguesa. E a cultura lusófona, dos PALOP, é sempre bem-vinda e contamos com todos lá em casa", afirmou a dupla Calema, que vai atuar pela segunda vez no festival.

Para o segundo dia, 12 de agosto, Anna Joyce, Djodje, Richie Campbell, Syro, Piruka e Deeiay Télio são os nomes confirmados.

Para 13 de agosto, estão na agenda os concertos de Branko, Cuca Roseta, Diogo Piçarra, Ivandro, Nelson Freitas, Nuno Ribeiro, Plutónio, ProfJam, Soraia Ramos e Amigos e Zeca Sempre.

No dia 14 de agosto passam pelo festival António Zambujo, Bispo, Cláudia Pascoal, Mafalda Veiga, Sam The Kid com Orquestra e Orelha Negra e T-REX.

Cláudia Pascoal vai ter a sua primeira estreia no Sol da Caparica. © Carlos Pimentel/Global Imagens

Cláudia Pascoal é um dos novos nomes do cartaz. Da sua estreia, podemos esperar novas canções do segundo álbum, que a artista está a compor e alguns conteúdos audiovisuais. "Como essa é a minha área, vou fundir. Já estou a fazer algumas coisas desse género, mas nestes festivais, nestes concertos de verão vou introduzir muito mais essa minha área audiovisual." confirmou a cantora.

No último dia do festival sobem ao palco nomes como Ana Moura, Bárbara Bandeira, Maneva, Nenny e Tiago Bettencourt.

