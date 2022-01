No cinema, que visão temos do Macbeth, de William Shakespeare (1564-1616)? Digamos, para simplificar, que não há uma resposta única, muito menos definitiva. Quanto mais não seja por razões estatísticas: segundo os dados mais recentes disponíveis no site do Guinness World Records (referentes a 2016), existem 98 adaptações da peça sobre o rei da Escócia que, tragicamente, descobre que esta nossa vida atribulada é uma coisa "cheia de ruído e furor que nada significa". A provar que os assombramentos de Macbeth continuam a ecoar no nosso presente, aí está a magnífica versão de Joel Coen, A Tragédia de Macbeth, disponível numa plataforma de streaming (Apple TV+). Dizem os analistas americanos de Hollywood que será uma presença forte nas nomeações para os Óscares (a atribuir a 27 de março), com Denzel Washington a perfilar-se como sério candidato ao título de melhor ator.