Serões nas Bibliotecas com atividades todo o verão

Quatro bibliotecas municipais, consideradas lugares emblemáticos da capital, vão abrir as portas ao evento Serões das Bibliotecas de Lisboa de 21 julho a 16 setembro. A programação inclui sessões de cinema, música, poesia e de leitura, assim como concertos, tertúlias, aulas e entre outras atividades.

A entrada é gratuita e as iniciativas vão realizar-se todas as quintas e sextas-feiras, das 18h00 até às 22h00, nas bibliotecas de Alcântara, Marvila, Orlando Ribeiro e Palácio Galveias.

Esta foi uma ideia da Câmara Municipal de Lisboa e "procura reafirmar o papel das bibliotecas municipais como espaços de fruição cultural, de lazer e de proximidade entre os diferentes públicos" lê-se em comunicado enviado às redações.

A primeira edição dos Serões das Bibliotecas de Lisboa vai contar "com a participação de diferentes parceiros que inspirados pela tipologia e espaço de cada uma das bibliotecas pensaram numa oferta cultural de proximidade adequada aos seus públicos e munícipes."

Na Biblioteca de Alcântara, as atividades começam a 21 de julho com o recital de música e poesia Muito mais que Maria. No dia 22 de julho, a biblioteca vai receber a Noite de Fado com a Associação Cultural O Fado. Na semana seguinte, dia 28 e 29, faz parte da programação uma aula de Yoga com Mariana Pacheco e uma biblioteca ao luar com livros espalhados pelo jardim e terraço.

Na Biblioteca de Marvila, no primeiro dia, haverá espaço para jogos de tabuleiro e depois, no segundo dia para uma visita à exposição Intimidades, com imagens de bairros diferentes e os seus moradores. No dia 28 julho, a biblioteca abre as portas para uma oficina de escrita criativa e no dia 29, repete-se uma noite de fado da Associação Cultural O Fado.

A Biblioteca Orlando Ribeiro no dia 21 de julho terá uma sessão de histórias para toda a família, seguido de uma oficina de Jogos Narrativos para a construção de uma história coletiva. No dia 22 de julho, a autora e psicóloga Daniela Carvalho apresenta o seu novo livro Tenho uma depressão em casa, o que faço agora?. No mesmo dia, haverá uma Oficina de Jogos Narrativos II. Nos dias 28 e 29 de julho, as atividades programas são Jogos de tabuleiro, Desenho à noite, uma conversa com João Morales e Tiago Salazar sobre aventuras e novamente jogos narrativos III.

Na Biblioteca Palácio Galveias, o primeiro dia conta a apresentação de 3 livros sobre objetivos de desenvolvimento sustentável de Tânia Oliveira e Tânia Marques e depois com um concerto do trio João Pedro Santos. No dia 22 julho, o espaço vai receber uma sessão de Histórias para toda a família, um concerto do Coro LGBTI e uma conversa com os bloggers Helder Gomes (Dia de Reflexão) e Carmen Garcia (A Mãe Imperfeita). Nos dias 28 e 29 de julho, o programa para a biblioteca Palácio Galveias é histórias em família, conversa com o realizador do filme Florbela, jogos de tabuleiro e para terminar uma sessão de poesia.

A programação está confirmada apenas até dia 29 de julho.