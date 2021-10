Série "Squid Game" é "o maior lançamento de sempre" da Netflix

Já era esperado e agora os números confirmam que a série sul-coreana "Squid Game" tornou-se no maior lançamento de sempre da Netflix, atraindo 111 milhões de fãs de todo o mundo desde a sua estreia (17 de setembro), há menos de quatro semanas, informou, na terça-feira, a plataforma de streaming.

Com sucesso global sem precedentes, o drama distópico sul-coreano, criado por Hwang Dong-hyuk, imagina um mundo macabro no qual pessoas marginalizadas são colocadas umas contra as outras em jogos infantis tradicionais.

Enquanto o vencedor pode ganhar milhões em dinheiro, os jogadores que perdem são mortos.

"Centenas de jogadores falidos aceitam um estranho convite para competir em jogos infantis. O prémio que os espera é tentador, mas as consequências são fatais", resume a Netflix.

Foi ganhando popularidade, especialmente nas redes sociais, e lidera os tops da Netflix em mais de 80 países, incluindo Portugal.

"'Squid Game' atingiu oficialmente 111 milhões de fãs, tornando-se no nosso maior lançamento de sempre", anunciou a plataforma de streaming na rede social Twitter.

Em comparação, a série "Bridgerton" atingiu 82 milhões de lares nos primeiros 28 dias após a estreia, de acordo com a métrica interna da Netflix, que inclui qualquer conta que assistiu a um episódio durante pelo menos dois minutos.

O sucesso de "Squid Game" amplifica a influência cada vez maior da Coreia do Sul na cultura popular global, seguindo os passos de bandas como a de K-pop BTS e o filme vencedor de um Óscar "Parasitas".

É também o mais recente sucesso da oferta da Netflix de produzir mais conteúdo internacional e em outros idiomas. A terceira estreia da série mais vista na plataforma de streaming é, por exemplo, a série francesa "Lupin".

A Netflix disponibiliza "Squid Game" em versões dobradas e legendadas em vários idiomas.

Em fevereiro, a plataforma de streaming mais popular do mundo anunciou planos investimento de 500 milhões de dólares, só neste ano, em séries e filmes produzidos na Coreia do Sul.