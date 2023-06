Sara Correia, Teresa Salgueiro e Miguel Moura confirmados no Festival Santa Casa Alfama

O festival Santa Casa Alfama volta para a 11ª edição a 29 e 30 de setembro com mais de 40 concertos em palcos espalhados por Alfama. Ao cartaz juntam-se os nomes como Sara Correia, Teresa Salgueiro e Miguel Moura.

No palco Santa Casa, no dia 30, estão confirmados os nomes Sara Correia, Miguel Moura e Teresa Salgueiro.

O palco Ermelinda Freitas, instalado no Rooftop Terminal de Cruzeiros de Lisboa, conta com os nomes de Tânia Oleiro, Rodrigo Rebelo de Andrade e Ana Sofia Varela no dia 29 de setembro. Já no último dia do festival estão confirmados Raquel Tavares, Ângelo Freire, Flávio Jr., Jorge Fernando e Vânia Duarte.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O palco Amália, no Auditório Abreu Advogados, recebe as vozes de Mário Lundum e Soraia Cardoso. Já no dia 30 vão subir ao palco Francisco Moreira e Carmo Moniz Pereira.

O palco Bogani, instalado no Grupo Sportivo Adsense, recebe no dia 29 José Leal e Mel e no dia 30, João Caldeira e Sandra Correia.

No Palco Santa Maria Maior no Largo do Chafariz de Dentro os fadistas vão atuar em pares. As duplas Sónia Santos e Jaime Dias, e Ricardo Mesquita e Ana Marta atuam no dia 29. No dia 30, é a vez de Inês Pereira e Luís Capão, e Beatriz Felizardo e Vítor Miranda

O palco do Museu do Fado vão atuar Francisco Salvação Barreto, Cristina Clara, no dia 29, e Matilde Cid e Ricardo Luís, no dia 30, prestando tributo à memória do Fado.

O Palco Santa Casa Futuro, instalado na Sociedade Boa União, conta no dia 29 com uma programação da Escola de Fado Amador e Criativo de Alverca. No segundo dia de festival, dia 30, as atividades são da autoria da Sociedade Boa União e da Associação Fado Cale Coimbra.

No Largo de São Miguel, Jorge Silva, Miguel Monteiro e José Manuel Rodrigues vão atuar.

O palco instalado no Hotel Memmo Alfama é uma das novidades deste ano e conta com uma programação com José da Câmara, Gustavo Pinto Basto e Teresa Brum. Outra novidade desta edição é a parceria com a Associação de Comerciantes do Bairro de Alfama, levando o festival a integrar oito casas de Fado de Alfama que contaram com uma programação durante os dois dias.

O preço dos bilhetes diários vaia entre 23 euros e 35 euros.