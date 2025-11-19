Sanita de ouro leiloada por 18 milhões de euros em Nova Iorque

Uma sanita em ouro de 18 quilates foi leiloado na noite desta terça-feira, 18 de novembro, por 12,1 milhões de dólares (cerca de 18 milhões de euros) em Nova Iorque.A peça, criada pelo artista satírico italiano Maurizio Cattelan, dá pelo nome de "América", e de acordo com a leiloeira Sotheby's, foi adquirida por "uma famosa marca americana".A sanita de ouro foi feita com o objetivo de satirizar a riqueza excessiva e esteve em várias exposições, nomeadamente no museu Guggenheim de Nova Iorque entre 2016 e 2017. Curioso é que o objeto é funcional e até foi utilizado por mais de 100 mil pessoas. Foi inclusive roubado em 2019 quando estava exposto no Palácio de Blenheim, no sul da Inglaterra. O furto não furou mais de cinco minutos, uma vez que os assaltantes foram apanhados a transportar a sanita, que pesa quase 100 quilos, por um vídeo de videovigilância do museu. Os dois homens acabaram por ser condenados em junho deste ano com penas de 4 anos e 27 meses de prisão.Refira-se que Maurizio Cattelan viu há um ano uma outra obra sua ser leiloada pela mesma casa por 5,3 milhões de euros, tratou-se da famosa banana colada à parede com fita adesiva, denominada "Comedian"..Uma banana colada à parede com fita adesiva. Valeu 108 mil euros