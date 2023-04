Salvador Sobral lança o novo single 'al llegar' com Jorge Drexler

Salvador Sobral lança esta sexta-feira o seu novo single al llegar em colaboração com Jorge Drexler. Este é o primeiro single do álbum que estará disponível a partir de 29 de setembro. TIMBRE será o quarto álbum de estúdio de Salvador Sobral, composto por 11 originais.

Para esta canção o artista teve como ponto de partida o ditado "Todos los propósitos cambian de forma al llegar".

"Foi tendo este ditado como ponto de partida que surgiu esta canção, construída quase em forma de esqueleto esquisito com o meu companheiro de sempre Leo Aldrey. Eu enviava-lhe uma frase e ele respondia com outra, como num diálogo. Foi um processo de construção muito semelhante ao que se passa numa conversa entre duas pessoas. Talvez por isso mesmo, tenha sido claro desde o início que teria de ganhar forma num dueto", explica Salvador Sobral.

"A letra assenta muito na ideia de que todos os nossos propósitos ou intenções, mudam assim que lá chegamos. Essa vontade de ir sempre atrás de mais qualquer coisa, de que há sempre um sonho novo a surgir, sempre que um outro se cumpre. Como este que cumpro agora ao editar esta canção. Sinto-me muito grato por ter tipo a oportunidade de gravar com um dos artistas que mais admiro. E de poder ir jantar e conversar com ele depois!".

O álbum será apresentado ao vivo em Lisboa, no CCB, no dia 27 de outubro e na Casa da Música, no Porto, no dia 15 de novembro.