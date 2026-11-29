O escritor britânico Salman Rushdie destacou este sábado que "as pessoas que atacam os livros são pessoas que não leem livros" e celebrou que, apesar dos repetidos prognósticos sobre a morte do livro, "abrem cada vez mais livrarias".

Rushdie encontra-se na Feira Internacional do Livro (FIL) de Guadalajara para apresentar a sua nova obra, "A Penúltima Hora", que marca o seu regresso à ficção após a tentativa de assassinato de que foi alvo em Nova Iorque em 2022.

"Na minha família, todos os livros eram sagrados", sublinhou o autor de "Os Versículos Satânicos", recebido com uma forte ovação pelos participantes na conferência.

"Curiosamente, as pessoas que atacam os livros são pessoas que não leem livros", reiterou Rushdie, acrescentando que a falta de sentido de humor é outra das "marcas de identidade" dos regimes autocráticos.

O escritor manifestou ainda satisfação com o resultado das eleições intercalares nos Estados Unidos, nas quais o Presidente norte-americano Donald Trump sofreu uma derrota significativa e o Partido Republicano perdeu o controlo do Congresso para os democratas.

"Há ventos de mudança. Os Estados Unidos vão mudar a partir de janeiro, quando tomar posse o novo Congresso. Espero que isso se estenda a outros países", afirmou o romancista britânico.

Rushdie sustentou que "abrem mais livrarias do que aquelas que encerram", considerando que esse é um sinal da resistência dos livros e dos leitores.

O escritor, de 79 anos e natural de Bombaim, na Índia, explicou que, depois de escrever "Faca", obra em que relata a tentativa de assassinato que sofreu, voltaram a abrir-se as "portas da imaginação", o que o levou a regressar à ficção.

Numa conversa descontraída, mencionou ainda Franz Kafka, Jorge Luis Borges e Francisco de Goya entre as suas influências literárias e artísticas.

Além de Rushdie, a FIL de Guadalajara, que celebra este ano a sua 40.ª edição e tem a Itália como convidada de honra, contará com autores como o italiano Alessandro Baricco, as mexicanas Alma Delia Murillo e Julieta Venegas, a chilena Isabel Allende, o espanhol David Uclés e o ex-presidente chileno Gabriel Boric, entre muitos outros.

Um dos principais momentos do encontro será a homenagem ao escritor mexicano Juan Rulfo, assinalando os 40 anos da sua morte, com um pavilhão imersivo criado especialmente para a ocasião, onde os visitantes poderão mergulhar no universo de "Pedro Páramo", a sua obra mais conhecida.

Considerada a mais importante feira literária do mundo em língua espanhola, a FIL acolherá 900 escritores de 41 países e promoverá cerca de 3.000 atividades, incluindo 650 apresentações de livros. A organização espera receber 950.000 visitantes entre 28 de novembro e 06 de dezembro.