Russos voltam à Terra após rodarem primeiro filme no espaço

A atriz Yulia Peresild já na Terra após 12 dias no espaço

"O Desafio". Eis o primeiro filme que vai ser totalmente gravado no espaço

Atriz e realizador russos descolam para filmar primeiro filme no espaço

Yulia Peresild e Klim Shipenko aterraram como previsto na estepe do Cazaquistão às 05h36 (hora de Lisboa), de acordo com a emissão ao vivo transmitida pela agência espacial russa.

Os dois artistas tinham partido para o espaço no início deste mês, viajando com o experiente cosmonauta Anton Shkaplerov a fim de rodar cenas para o filme "O Desafio".

Se o projeto cumprir o calendário estabelecido irá bater um projeto de Hollywood anunciado no ano passado por Tom Cruise em parceria com a NASA e com a SpaceX de Elon Musk.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O enredo do filme tem sido mantido em segredo, bem como o seu orçamento, mas sabe-se que gira em volta de um cirurgião que é enviado para a EEI para salvar um cosmonauta.

Shkaplerov, a par de dois cosmonautas que já estavam na Estação Espacial Internacional, são falados como tendo participações especiais no filme.

A aterragem deste fim de semana, que foi registada por uma equipa de filmagem, também irá entrar no filme, disse à AFP Konstantin Ernst, um dos coprodutores do filme.