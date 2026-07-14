Rua do Fado: quando Cascais voltou a ouvir a sua própria voz
Pedro Madeira - Câmara Municipal de Cascais
Cultura

Rua do Fado: quando Cascais voltou a ouvir a sua própria voz

Projeto devolve o Fado às ruas da vila, aproxima gerações e quer transformar-se numa referência cultural permanente.
Cecília Carmo
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