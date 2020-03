Rosalía tem um canção nova: "Para mim fazer música é uma questão saúde mental"

Rosalía partilhou uma nova canção, uma balada acompanhada por uma guitarra intitulada Dolerme. A cantora espanhola divulgou a música na terça-feira com um vídeo com a letra e um desenho em que ela aparece com um chihuahua num quarto azul.

A letra de Dolerme fala de um relacionamento fracassado, com cantora a imaginar o que estará o seu antigo namorado pensar.

Num comunicado, Rosalía explica o lançamento da canção nesta altura: "Muitos de nós estão em quarentena e muitos estão a dar tudo de si fora da casa. Estou em quarentena e perdi a noção do tempo. Decidi que não pensaria muito nisso e que, em vez disso, colocaria a minha energia e o meu coração a fazer algo pelos outros, à minha maneira".

E continua: "Sei que o que eu faço como artista pode parecer dispensável para alguns, mas para mim fazer música é uma questão saúde mental. Esta música chama-se Dolerme e espero que vos faça sentirem-se um pouco melhor, como eu me senti quando a fiz".

No início desta semana, Rosalía publicou no Instagram um vídeo no estúdio no Instagram com a legenda "7/3/20", sugerindo talvez um possível novo álbum ou EP em julho.