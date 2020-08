Robert Pattinson é o novo Batman e o trailer já é um sucesso

"Eu sou a vingança." É assim que Robert Pattinson se apresenta como o novo "The Batman", cujas primeiras imagens foram lançadas pela Warner Bros num trailer exibido, este sábado, no FanDome da DC, uma convenção virtual da marca de super-heróis DC Entertainment.

A reação dos fãs foi bastante positiva, pois as redes sociais foram inundadas de elogios às primeiras indicações do novo filme, que deve chegar aos cinemas no próximo ano.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O trailer, de aproximadamente dois minutos, exibiu uma Gotham City sombria e tomada pelo crime, com Batman e seu parceiro policial James Gordon, interpretado por Jeffrey Wright, com a missão de descobrir um perturbador mistério de assassinato.

"Do seu amigo secreto... Vamos jogar um jogo, só nós dois", lê Gordon num cartão deixado na cena do crime endereçado a Batman.

O trailer é acompanhado pela trilha sonora de "Something in the Way", dos Nirvana, e nele pode ver-se um Batmóvel renovado, chuvas torrenciais e algumas aparições de Zoë Kravitz, que interpreta Selina Kyle, também conhecida como Catwoman.

Até ao momento, o trailer que acumulou mais de sete milhões de visualizações em menos de 24 horas, sendo apenas o início de uma importante campanha de marketing da Warner Bros, afinal Batman é uma das franquias mais lucrativas da empresa, pois já rendeu mais de cinco mil milhões de dólares (4,2 mil milhões de euros) desde 1989, de acordo com a Comscore.

Robert Pattinson junta-se a outros atores famosos que deram vida a Batman, como Michael Keaton, Christian Bale e Ben Affleck.

Refira-se que "The Batman" esteve programado para chegar aos cinemas a 25 de junho de 2021, mas foi adiado por causa da pandemia de coronavírus que afetou sua produção. O tão aguardado filme agora está definido para chegar aos cinemas bem a tempo do Halloween a 1 de outubro de 2021.