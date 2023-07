Rita Vian mostrou novos temas do futuro disco em Sines

"Normalmente digo nos concerto que que vou apresentar o meu EP 'Caos`a', mas a verdade é que hoje, pela primeira vez vou mostrar um pouco do meu novo disco ", revelou a cantora portuguesa Rita Vian.

"É um dia de surpresas que decidi fazer aqui em Sines, um sítio tão especial. Fui muito festivaleira e este foi o único sítio onde eu não vim. Por isso, vir cá pela primeira vez e ir diretamente para o palco é uma honra.", confessou Rita Vian no terceiro dia do Festival Músicas do Mundo em Sines.

Rita Vian © Mário Pires

Durante a sua atuação, Rita Vian perguntou ao público: "andam a cuidar de vocês?", como forma introdutória para a música Cuido de Mim, que fará parte do seu novo disco. .

Já nos bastidores do festival, depois do concerto a artista falou com o DN sobre a sua atuação: "Senti uma energia muito boa, muito diferente. E senti muita atenção por parte das pessoas. E muitas diferenças entre elas, na idade, pais com filhos, crianças, jovens e toda essa junção foi perfeita".

Gilsons © Sofia Costa

"A língua é a herança mais bonita que o Brasil tem da cultura portuguesa"

Os Gilsons são um trio brasileiro que em novembro inicia a sua primeira tour internacional, que vai passar por várias cidades portuguesas. Mas por estes dias têm estado em Sines, interrompendo a tournée que estão a fazer com o cantor Gilberto Gil.



"Não fazíamos este espetáculo há algum tempo porque andamos em tournée agora com o nosso avô. Fugimos para cá e estamos muito felizes por estar aqui", conta ao DN, Francisco Gil, neto de Gilberto Gil.

Pra Gente Acordar é o nome do disco que apresentaram ao público de Sines. "É um trabalho que convida à reflexão de vários aspetos. Refletir sobre a vida, sobre o passado, o futuro, o presente e também sobre o amor", explica José Gil, outro dos membros da banda - e filho de Gilberto Gil.

Antes de subirem ao palco os Gilsons falaram ao DN sobre a experiência até então. "É uma alegria estar aqui em Portugal, conhecermos uma cidade nova [Sines]. São portas que estão a abrir-se para nós e Portugal tem sido uma espécie de portal europeu para os Gilsons", explicou Francisco Gil. "A língua é a herança mais bonita que o Brasil tem da cultura portuguesa ", completou

Rita Braga © CMSines - Nuno Fernandes

Pátio das Artes

Antes de Rita Vian e do trio Gilson, à tarde, o Pátio das Artes estava pronto para receber a artista portuguesa Rita Braga. Pessoas de todas as idades espalhavam-se pelos pedaços de sombra disponíveis. Uns sentados, outros deitados com a cabeça encostada nos seus próprios sacos, sobre o tapete verde que ocupava o local.

Rita Braga é definida pela organização do festival como "o mundo numa artista só". A cantora disse ao DN que isso se deve ao facto de a sua música "não se encaixar num determinado estilo".

Desde 2005 já atuou por vários países da Europa e também nos EUA, Brasil, Austrália e Japão. "Hoje estou em Sines, mas toco pela Europa em circuitos independentes, em cabarets ou sítios mais rock and roll. E são esses os sítio onde me encaixo", explicou a cantora.

O Festival Músicas do Mundo continua hoje com as atuações de Maria João e Carlos Bica Quarteto, Rodrigo Cuevas, Inna de Yard e The Selecter.

dnot@dn.pt