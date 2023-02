Rita Lee internada em estado extremamente delicado em São Paulo

A cantora Rita Lee está internada em estado extremamente delicado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, informou esta sexta-feira a família.

Através das redes sociais, o marido de Rita Lee, Roberto de Carvalho, agradeceu o carinho e pediu respeito pela privacidade da família.

View this post on Instagram A post shared by Roberto de Carvalho (@roberto_de_carvalho)

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Rita Lee foi diagnostica com um cancro no pulmão em maio de 2021. Em abril do ano passado, o filho da cantora, Beto Lee, anunciou que a mãe estava curada.

Em 2010, Rita Lee fez uma operação para remover os seios devido ao histórico de cancro na família.

Mania de Você, Lança-Perfume, Jardins da Babilônia, Doce Vampiro, Baila Comigo, Desculpe O Auê e Flagra, são algumas das músicas mais conhecidas da cantora. Numa autobiografia lançada em 2017, terminava o livro com a seguinte frase: "A sorte de ter sido quem sou, de estar onde estou, não é nada se comparada ao meu maior gol: sim, acho que fiz um monte de gente feliz".