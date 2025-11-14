Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Ricardo Araújo Pereira anuncia primeiro espetáculo a solo. "Sou experiente e, ao mesmo tempo, principiante"
Ricardo Araújo Pereira anuncia primeiro espetáculo a solo. "Sou experiente e, ao mesmo tempo, principiante"

“Verificando se você é humano” é o nome do espetáculo de 'stand up comedy' que está marcado para 6 de junho no MEO Arena, em Lisboa. Bilhetes à venda esta sexta-feira a partir das 20h00.
Carlos Nogueira
O humorista Ricardo Araújo Pereira anunciou esta sexta-feira o seu primeiro espetáculo de stand up comedy a solo, que está marcado para 6 de junho no MEO Arena, em Lisboa.

“Verificando se você é humano” é o nome do espetáculo que já está a ser publicitado em alguns pontos da cidade de Lisboa com imagens do humorista numa foto quadriculada.

"Apresentei-me em público pela primeira vez a fazer stand up e depois estive algum tempo sem fazer, daí que este seja um tão aguardado espetáculo. E isto significa que, no que diz respeito a stand up, eu seja muito experiente, porque foi a primeira coisa que fiz, e ao mesmo tempo sou um principiante porque só fiz... três vezes", disse Ricardo Araújo Pereira à Rádio Comercial sobre este novo desafio na sua carreira.

Os bilhetes para este espetáculo começam a ser vendidos a partir das 20h00 horas desta sexta-feira.

Ricardo Araújo Pereira: "Facebook banalizou-se tanto que até Cavaco tem"
