Revelado (finalmente) o primeiro trailer do filme biográfico de Michael Jackson, interpretado pelo sobrinho

Depois de atrasos e controvérsias devido às alegações de abuso sexual de menores que marcaram a vida de Michael Jackson, foi revelado esta quinta-feira, 6 de novembro, o primeiro trailer de Michael, o filme biográfico sobre a trajetória ascendente de “Rei da Pop”.A estreia internacional do filme esteve agendada para outubro deste ano, mas foi adiada para 24 de abril de 2026 devido a questões legais.A encarnar o malogrado cantor estará o seu sobrinho, Jaafar Jackson, num elenco que conta igualmente com os nomes de Colman Domingo, Nia Long, Miles Teller e Laura Harrier. A realização está a cargo de Antoine Fuqua, responsável por filmes como Dia de Treino e a trilogia The Equalizer.Michael faz a viagem de toda a vida de Michael Jackson, desde a infância nos Jackson 5 até à morte, em 2009.. “Destacando tanto a sua vida fora do palco como algumas das atuações mais icónicas do início da sua carreira a solo, este filme oferece ao público um lugar na primeira fila para ver Michael Jackson como nunca antes. É aqui que a sua história começa”, pode ler-se na sinopse.As questões legais, além de terem obrigado ao adiamento do lançamento do filme, levaram a que algumas cenas fossem regravadas, uma vez que, segundo a revista Rolling Stone, a família do cantor descobriu que a história violava um acordo legal que o artista firmou com a família de Jordan Chandler, um jovem de 13 anos que acusou Jackson de abusos sexuais.Na narrativa original do filme, o caso era retratado como se Michael Jackson fosse vítima de extorsão, o que trazia complicações legais, pelo que foi necessário regressar às filmagens em junho deste ano, o que obrigou ao adiamento do lançamento para abril de 2026. A primeira versão, de quatro horas de duração, obrigaria a uma divisão em duas partes, mas aparentemente o filme será lançado como uma única obra.