'Retratos dos Dias Difíceis 24/7': ex-fotógrafo do DN expõe cuidadores informais

Dar assistência, dia a dia, a quem precisa de cuidados permanentes é uma missão e vida difícil. Este quotidiano, tantas vezes fechado entre quatro paredes, serviu de mote ao fotógrafo Nuno Pinto Fernandes, que esta quinta-feira, em Alfândega da Fé, inaugura uma exposição, como o objetivo de, através da arte, lançar um alerta para os desafios, a resiliência e a dimensão do que é prestar cuidados informais.Para tirar esta vivência da invisibilidade, a Galeria Manuel Cunha, situada na Casa da Cultura Mestre José Rodrigues, recebe a partir do dia 26 de fevereiro a exposição fotográfica Retratos dos Dias Difíceis 24/7, da autoria do fotojornalista. A mostra propõe uma imersão profunda e sensível no quotidiano dos cuidadores informais, revelando os desafios e a dedicação permanente de quem cuida de familiares na intimidade do lar. Uma dedicação de 24 horas por dia, sete dias por semana e um quotidiano em que o cansaço e a solidão se cruzam com o afeto..Logo após a imersão nesta temática sensível, o espectador depara-se com o rigor técnico de quem captou estas imagens: Nuno Pinto Fernandes. O autor, que agora se dedica a este projeto de cariz social, traz consigo o selo de qualidade de uma carreira de prestígio no jornalismo nacional, tendo sido, durante largos anos, fotógrafo do Diário de Notícias. A sua vasta experiência em publicações de referência, como o Diário de Notícias e o Jornal de Notícias, permitiu-lhe transpor para a fotografia a carga emocional e a dignidade dos gestos mais simples de assistência.Um tributo à resiliênciaA exposição foi desenvolvida em colaboração com a Equipa de Atenção Biopsicossocial à Pessoa Idosa do Município de Alfândega da Fé. O objetivo central é valorizar e dar voz aos cuidadores informais do concelho, cujas histórias, embora universais, raramente saem do recato do lar.Segundo a organização, através da lente de Pinto Fernandes, procura-se “expor, reconhecer e dignificar estes gestos de cuidado e dedicação”, criando um espaço onde a comunidade pode refletir sobre o papel vital que estes homens e mulheres desempenham junto dos seus familiares.Inauguração e VisitasA sessão de abertura da mostra terá um momento musical a cargo do grupo de cavaquinhos “Doce Mel”, simbolizando o apoio da comunidade a esta causa.Retratos dos Dias Difíceis 24/7 estará patente na Galeria Manuel Cunha até ao dia 3 de maio. É um convite para conhecer o lado humano da assistência permanente e para reconhecer o valor de quem, abnegadamente, dedica a sua vida ao cuidado do outro.