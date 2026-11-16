Retalhos da vida de três médicos

Há quase oito décadas, em 1949, o médico Fernando Namora decidiu passar a livro algumas das histórias vividas enquanto exercia medicina na Beira Baixa, Alentejo e Lisboa, a que deu como título Retalhos da Vida de Um Médico. O que contou nessas páginas interessou a muitos leitores e esse seu sétimo livro foi marcante para o confirmar enquanto escritor, tema a que voltou três anos depois em Deuses e Demónios da Medicina. O interesse no assunto não se esfumou e dois livros que agora chegam às livrarias vêm confirmar que esses retalhos da vida dos médicos são uma leitura apreciada e fundamental. É o caso de O Médico dos Presidentes, em que Daniel de Matos relata a convivência com quatro presidentes da República ao longo de oito mandatos, e Uma Conversa Entre Nós, em que o médico psiquiatra Júlio Machado Vaz e o médico patologista Manuel Sobrinho Simões dialogam com a intermediação da editora Marta Martins da Silva sobre vários temas. Nenhum destes três médicos deixou de praticar Medicina para se tornar escritor, como aconteceu a Namora, mas as suas vidas possuem a força de um romance e as suas opiniões são importantes nos dias que correm, daí que os leitores agradeçam esta entrega ao depoimento.Aliás, no que se refere a depoimento, o livro O Médico dos Presidentes tem um momento excecional além de tudo o que o autor vai colocando na sua narrativa escorreita, que é o testemunho do Presidente Jorge Sampaio. É raro nas elites portuguesas haver quem seja capaz de se destacar da mediania ou mediocridade como este governante fez ao trazer uma citação do romance de Marguerite Yourcenar, Memórias de Adriano, para dar força ao que diz sobre o autor, que o acompanhou no seu papel presidencial, remetendo a relação para a do imperador com o seu médico. Não deixa de referir que deve a Daniel de Matos “alguns anos de vida suplementares”. Um dos “truques” deste volume é colocar o médico a contar a sua história e o olhar a propósito de figuras que os portugueses conhecem lá de casa e ao longo de uma década cada. Além do perfil de cada presidente, o autor vai revelando detalhes curiosos: “Os serviços da Presidência tinham sido montados pelo general Spínola e foram-no como se de um quartel se tratasse: médico para a esquerda e barbeiro para a direita”. É a seguir, com Mário Soares que a prestação médica à Presidência se profissionaliza, tendo Daniel de Matos sido “convertido” pela primeira vez por este presidente, sucedendo-lhe Cavaco Silva, Sampaio e Marcelo Rebelo de Sousa. Um quarteto repleto de boas histórias, que o autor vai desfilando e, ao mesmo tempo, justificando ter sido a escolha pessoal dos que nos governam a partir de Belém e que o seu percurso – ver o encarte fotográfico - o tornou “um caso único no mundo”. .O MÉDICO DOS PRESIDENTESDaniel de MatosClube do Autor241 páginasApresentação hoje às 18h30 na Fundação Calouste Gulbenkian.Diálogos pessoaisO título do romance de Namora encaixa perfeitamente no diálogo entre Júlio Machado Vaz e Sobrinho Simões, pois são muitos os retalhos da vida destes dois médicos relatados em duas centenas de páginas. Além dos caminhos pessoais, há um ponto alto destes diálogos: a interpretação social do presente que vivemos, bem como os dislates de governação que trouxeram os portugueses até a uma situação que não esperavam. É o caso de quando Machado Vaz se indigna com a pobreza: “A forma como este governo alinha numa visão dos pobres como parasitas e vivendo à custa de fraudes não é compatível com a social-democracia”. É também o caso de Sobrinho Simões no que se refere à situação social: “A desigualdade é cada vez mais acentuada e a pobreza aumenta. Quando testemunharemos a evolução de uma sociedade de "estatuto" para uma sociedade de "contrato"?”Logo de início, o diálogo entre os dois protagonistas faz um balanço da formação de cada um. Machado Vaz recorda que o pai foi professor de Sobrinho Simões e que lhe “deu dois vintes na faculdade”, um deles porque “até tinha lido o Défi Américain do Jean-Jacques Servan-Screiber”. Sobrinho Simões paga com a mesma moeda paternal: “O meu pai achou sempre que tu tinhas sido o aluno mais inteligente que ele tinha tido e ele era muito sensível à inteligência.”A II Guerra Mundial é também um tema que une os dois médicos para se autobiografar. Para Sobrinho Simões, “somos filhos do conflito, da altura em que os adultos passaram a ter filhos porque a guerra estava a terminar”. Machado Vaz acrescenta: São os adolescentes dos anos 1960. Uma década que não foi apenas mítica, traduziu-se num corte na visão do mundo entre gerações”. Não deixam de recordar os tempos do pós-guerra e antes do 25 de Abril, ou as diferenças entre classes: Machado Vaz relembra uma manifestação do 1º de Maio e de ter perguntado a três operários porque não participavam, ao que responderam: “Não temos papás para nos irem buscar à PIDE amanhã”. Sobrinho Simões acrescenta: “Fomos uma sociedade enquistada em 10% da população e nós das profissões liberais, vagamente esquerdistas, somos privilegiados.” O diálogo não termina sem abordarem o Serviço Nacional de Saúde e o que deve ser: “Vagas para todos e ser gratuito”, aponta Sobrinho Simões. “Ao dizer o que penso, sinto-me um autor de ficção científica”, remata Machado Vaz. .UMA CONVERSA ENTRE NÓSJúlio Machado Vaz e Manuel Sobrinho SimõesContraponto215 páginasO último romance O mais recente e último romance do escritor inglês Jeffrey Archer foi publicado há dias, quase coincidindo com a sua morte. Mesmo que tivesse vivido mais, Adão e Eva seria o livro com que encerraria uma longa lista de histórias que seduziram milhões de leitores em todo o mundo, Portugal também, pois já o tinha anunciado no seu site: “Após 50 anos de contador de histórias, decidi que chegou o tempo de escrever o último romance”. O argumento deste livro final é típico de um sentimento épico do escritor, que já o utilizara num dos seus maiores sucessos, Caim e Abel, ao colocar o nascimento de duas pessoas em simultâneo e depois percorrer a vida de cada um deles e de como se comportam e os pontos altos que atingem. A época em que se inicia o romance é o ano de 1918, no dia em que termina a Grande Guerra e nascem nesse mesmo dia a filha de um conde e o filho de um pastor de gado. Os percursos de ambos serão muito diferentes até chegar o momento que Archer os coloca perante um desafio que lhes mudará as vidas e alterará o curso da história que Hitler está a escrever no dia 15 de setembro de 1940. O escritor inspirou-se nesses grandes momentos de (in)decisão próprios de quem faz questão de responder à eterna questão: e se? Ou seja, a vida política de Archer e a arte de escrever livros envolventes percorrem um duelo neste seu último romance. .ADÃO E EVAJeffrey ArcherBertrand Editora487 páginas .Desvendar os mitos com a trilogia de D.H. Machado.Perguntem a João Pinto Coelho sobre os esquecimentos da História