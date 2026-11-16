Um trio de médicos ausculta a sua profissão e as pessoas com quem lidaram. Foto: D.R.

Cultura Retalhos da vida de três médicos Daniel de Matos, Júlio Machado Vaz e Manuel Sobrinho Simões decidiram passar a livro inúmeras memórias, acontecimentos e histórias da sua vida pessoal e, principalmente, profissional.